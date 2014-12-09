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ABD'de Küçük Bir Uçak Evin Üzerine Düştü.. 6 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında küçük bir özel uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

ABD'de Küçük Bir Uçak Evin Üzerine Düştü.. 6 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında küçük bir özel uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

09 Aralık 2014 Salı 07:46
ABD'de Küçük Bir Uçak Evin Üzerine Düştü.. 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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 ABD'nin başkenti Washington yakınlarında küçük bir özel uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, başkentin kuzeybatı kesiminde, Maryland eyaletinin Montgomery bölgesindeki Gaithersburg kentinde öğle saatlerinde meydana gelmişti.

Montgomery İtfaiyesi Yangın ve Kurtarma Şefi Steve Lohr, uçakta bulunan 3 kişinin kazada öldüğünü bildirmişti. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan araştırmada içeride bulunan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Embraer EMB-500/Phenom 100 tipi iki motorlu uçağın, düşmeden önce civardaki küçük bir havaalanına yaklaşmakta olduğunu ifade etmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun olay yerinde incelemesi sürüyor.

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