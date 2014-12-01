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ABD'de "Kara Cuma" Satışları Beklentiyi Karşılamadı

Amerikalı tüketiciler, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" olarak adlandırılan günde yaklaşık 9,1 milyar dolar harcadı.

ABD'de "Kara Cuma" Satışları Beklentiyi Karşılamadı

Amerikalı tüketiciler, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" olarak adlandırılan günde yaklaşık 9,1 milyar dolar harcadı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 08:12
ABD'de
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SHOPPERTRAK'IN VERİLERİNE GÖRE, AMERİKALILAR "KARA CUMA"DA 9,1 MİLYAR DOLAR HARCADI

GEÇEN YIL YAKLAŞIK 9,8 MİLYAR DOLAR OLARAKBELİRLENEN "KARA CUMA" HASILASININ BU YIL DÜZELEN EKONOMİYLE 10 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYORDU

Amerikalı tüketiciler, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" olarak adlandırılan günde yaklaşık 9,1 milyar dolar harcadı.

Merkezi Şikago'da bulunan uluslararası araştırma şirketi ShopperTrak'ın verilerine göre, Amerikalılar yılın en büyük indirimlerinin uygulandığı "Kara Cuma"da mağazalardan 9,1 milyar dolarlık alışveriş yaptı. Geçen yıl yaklaşık 9,8 milyar dolar olarak belirlenen "Kara Cuma" hasılasının bu yıl düzelen ekonomiyle yüzde 3,8 artış göstererek, 10 milyarın üzerine çıkması bekleniyordu.

ShopperTrak'ın kurucusu Bill Martin, satış verilerinin sadece mağazalarda yapılan alışverişleri kapsadığının altını çizerken, birçok tüketicinin uzun sıralarda beklemek yerine çevrim içi (on line) sipariş verdiğini hatırlatarak, rakamların tüketici talebinde düşüş olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini savundu.

Beklentinin altında kalan mağaza satışlarının tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişimi yansıttığını belirten Martin, mağazaların cuma sabahı yerine perşembe akşamından açılmasının da "Kara Cuma" hasılasını etkilediğini ifade etti.

ŞÜKRAN GÜNÜ SATIŞLARI ARTTI

ABD'de birçok perakende zinciri önceki yıllarda yaşanan arbedeler ve meydana gelen can kayıpları nedeniyle açılış saatlerini cuma sabahı yerine perşembe akşamına çekmişti.

ShopperTrak'ın verileri, "Şükran Günü"nde yapılan harcamaların geçen seneye kıyasla, yüzde 24 artarak 3,2 milyar dolara çıktığını ortaya koydu.

"Şükran Günü" ve "Kara Cuma"da yapılan alışverişlerin toplamı böylece yaklaşık 12 milyar 300 milyon dolara ulaşmış oldu. Ancak bu rakam da geçen senenin aynı döneminde elde edilen 12 milyar 350 milyon dolarlık satış hasılasının gerisinde kaldı.

4 GÜNLÜK HASILA 51 MİLYAR DOLAR

Öte yandan, ABD Ulusal Perakende Federasyonunun (NRF) verilerine göre, yaklaşık 1 ay sürecek alışveriş sezonunun "Kara Cuma" ile başlayan ve "Siber Pazartesi" ile son bulan ilk dört günlük döneminde 134 milyon civarında Amerikalı yaklaşık 51 milyar dolar tutarında alışveriş yaptı.

NRF, yapılan alışverişlerin yüzde 26,2'sinin çevrim içi gerçekleştirildiğine işaret ederken, en çok rağbet gören ürün kategorilerini giyim, oyuncak ve elektronik eşya olarak sıraladı.

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