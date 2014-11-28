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ABD'de “Kara Cuma“

ABD'de "kara cuma" olarak adlandırılan ve Şükran Günü sonrasına denk gelen yaklaşık bir ay süren yılbaşı alışveriş sezonu başladı.

ABD'de “Kara Cuma“

ABD'de "kara cuma" olarak adlandırılan ve Şükran Günü sonrasına denk gelen yaklaşık bir ay süren yılbaşı alışveriş sezonu başladı.

28 Kasım 2014 Cuma 07:17
ABD'de “Kara Cuma“
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ABD'DE 600 MİLYAR DOLARLIK HACME SAHİP YILBAŞI ALIŞVERİŞ SEZONU BAŞLADI

 ABD'de "kara cuma" olarak adlandırılan ve Şükran Günü sonrasına denk gelen yaklaşık bir ay süren yılbaşı alışveriş sezonu başladı.

Önceki yıllarda yaşanan arbedeler ve meydana gelen can kayıpları nedeniyle ünlü mağazaların perşembe günü akşamından başlattıkları sezon açıldı. Perakende devlerinin yaptıkları büyük indirimlerden yararlanmak isteyen Amerikalılar saatler öncesinden mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu. Promosyonlu ürünlerin yüzde 90'lara varan indirimlerle satıldığı mağazaların önünde polisin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Amerikalılar ''kara cuma'' alışverişleri için en fazla Target, Walmart, Sears gibi pek çok farklı ürünün bulunduğu büyük firmaları ve Best Buy benzeri elektronik eşya, Macy's tarzı kıyafet ve ev eşyası satan mağazaları tercih ediyor. Son 10 yılda ''kara cuma'' alışverişleri sırasında yaşanan arbede ve olaylarda 7 kişinin öldüğü, yaklaşık 90 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Yılbaşı alışveriş sezonu, ABD ekonomisinde yaklaşık 600 milyar dolarlık bir hacim oluşturuyor. Ulusal Perakende Federasyonu'nun (NRF) verilerine göre, sezonun "kara cuma" ile başlayan ve "siber pazartesi" ile son bulan ilk dört günlük döneminde 140 milyondan fazla kişinin yaklaşık 40 milyar dolar tutarında alışveriş yapması bekleniyor.

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