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ABD'de kar fırtınası zamansız vurdu

ABD'nin doğu kıyıları mevsiminden önce kara teslim oldu...

ABD'de kar fırtınası zamansız vurdu

ABD'nin doğu kıyıları mevsiminden önce kara teslim oldu...

30 Ekim 2011 Pazar 12:30
ABD'de kar fırtınası zamansız vurdu
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ABD'nin doğu kıyıları mevsiminden önce kara teslim oldu. Yağışlar nedeniyle en az 3 kişinin yaşamını kaybettiği bildirildi. Güneydoğu Pensilvanya'da dün öğleden sonra, yağan kar nedeniyle ağırlaşıp bir evin üstüne devrilen ağaç yüzünden, içerideki 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

 Connecticut eyaletinde ise bir kişi yağışla kayganlaşan zemin sebebiyle gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Massachusettes'teyse 20 yaşlarında bir adam, yağış ve rüzgarla kopan elektrik hattı yüzünden elektrik çarpması sonucu öldü.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞAMI AKSATTI

Kar fırtınası nedeniyle 2.3 milyon ev ve işyerinin elektriği kesildi. New Jersey'de 665 bin, Connecticut'ta 560 bin, Massachusettes'te 320 bin, New York'ta 260 bin kişi elektrik kesintisi yaşadı. Kar yağışı bu şehirlerde ilginç görüntüler de oluşturdu. Cadılar bayramı nedeniyle hazırlanan balkabakları karla süslenirken, Wall Street protestocuları çadırların altında yağışa direnmeye çalıştı.

Son Güncelleme: 30.10.2011 12:30
Anahtar Kelimeler:
ABDNewYorkKarKış
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