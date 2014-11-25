ABD'de Juri, Silahsız Siyahi Genci Öldüren Polisi Yargılamadı

ABD'NİN ST. LOUİS KENTİNDEKİ SORUŞTURMA KURULU, FERGUSON'DA SİLAHSIZ 18 YAŞINDAKİ SİYAHİ GENCİN ÖLDÜREN POLİS WİLSON'UN YARGILANMASINA GEREK OLMADIĞINA KARAR VERDİ

KARARIN ARDINDAN ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLER BAŞLADI

ABD'nin Missiouri eyaletinde 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Jürinin günlerdir süren değerlendirmesinin ardından St. Louis kentinin Ferguson mahallesinde Brown'u öldüren polis memuru hakkındaki karar açıklandı. 9'u beyaz ve 3'ü siyahiden oluşan 12 kişilik jürinin kararını St. Louis Savcısı Robert McCulloch birçok televizyon kanalından canlı yayınlanan basın toplantısı ile açıkladı.

Jürinin olayın gerçekleştiği anda ve ardından toplanan fiziki delilleri incelediğini ve birçok görgü tanığını dinlediğini kaydeden McCulloch, detaylı bir sürecin ardından polis memuru Wilson'ın "kendisine verilen yetkiler dahilinde hareket ettiği ve cezai yargılamaya gerek görülmediğine" karar verildiğini söyledi.

Jüri üyelerinin kararları ve kimin ne yönde oy kullandığı bilgilerinin gizli olduğunu ve açıklanmayacağını da belirten McCulloch, soruşturma sürecinde kayıt yapılmadığını da dile getirdi.

GÖSTERİLER BAŞLADI

Öldürülen siyahi genç Michael Brown'ın ailesi "karardan büyük hayal kırıklığı duyduklarını ancak karara ilişkin yapılacak protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesini" istediler.

Kararın ardından başta Ferguson olmak üzere birçok ABD kentinde gösteriler düzenleniyor. Polis, gösterilerin başladığı noktalarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

New York'ta Union Square'da toplanan yaklaşık bin kişilik topluluk, kararın açıklanmasının ardından polis barikatını yararak Wall Street yönüne doğru yürüyüşe geçti.

MİSSOURİ'DE OLAĞANÜSTÜ HAL

Missouri Eyaleti'nde Vali Jay Nixon, karar açıklanmadan olağanüstü hal ilan etmiş ve yarın okulların tatil edildiğini duyurmuştu. St. Louis'de Ulusal Muhafız Birlikleri kritik binaları koruma altına alırken Vali Nixon, halka ''barış, karşılıklı saygı ve itidal'' çağrısında bulundu.

St. Louis Belediye Başkanı Slay de barışçıl protestolara müsade edileceğini ancak özel mülke zarar verilmesine müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

9 Ağustos'ta Ferguson'da meydana gelen olaydan sonra ülke genelinde protestolar meydana gelirken, polis Wilson açığa alınmış ama hakkında herhangi b

OLAYA İLİŞKİN FEDERAL SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan ABD Adalet Bakanı Eric Holder, St. Louis kentindeki Soruşturma Kurulunun Ferguson'da silahsız Michael Brown'ı öldüren polis Darren Wilson'un yargılanmasına gerek olmadığı kararına rağmen, olaya ilişkin federal soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Holder, Soruşturma Kurulunun silahsız 18 yaşındaki siyahi genç Brown'ı öldüren polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığını açıklamasının ardından yazılı açıklama yaptı. St. Louis kentindeki yerel soruşturma kurulunun Wilson hakkındaki kararına rağmen Holder, Brown'ın öldürülmesine ilişkin federal soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Holder, "Adalet Bakanlığının Michael Brown'ın vurulmasına ilişkin soruşturması devam ediyor. Bakanlık, Ferguson Polis Teşkilatı'nın uygulamalarında anayasaya aykırılıkların bulunduğuna ilişkin iddiaları soruşturmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Federal soruşturma en başından beri yerel soruşturmadan bağımsız olduğuna vurgu yapan Holder, şu anda da bunun aynı olduğunu ifade etti.