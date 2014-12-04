ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Üstünde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta beklentilerin üzerine çıkarak 297 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, 22-29 Kasım haftasında işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azalarak 297 bine geriledi. Önceki hafta eşik olarak kabul edilen 300 binin üstünde açıklanan başvurulara yönelik beklenti 295 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 4 bin 750 kişilik artışla 299 bine çıktığını ortaya koydu. Süregelen işsizlik başvuruları da geçen hafta 2 milyon 362 bine yükseldi.

Bu arada, 15-22 Kasım haftasının işsizlik maaşı başvuruları 313 binden 314 bine revize edildi.

Ekonomistler, son 4 haftadır beklentinin üzerinde gelen işsizlik maaşı başvurularını, istihdam sektöründe yakalanan ivmenin kış dönemiyle birlikte yavaşladığı şeklinde değerlendirirken, ABD Çalışma Bakanlığı'nın yarın açıklayacağı tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin sektördeki gelişmeleri daha iyi yansıtacağını belirtiyor.

Tarım dışı istihdam ekim ayında 214 bin kişi artmış, işsizlik oranı yüzde 5,8 ile Temmuz 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan kasım ayı ADP özel sektör istihdamı verisi 208 binle beklentileri karşılayamamıştı.