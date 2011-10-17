ABD'de İran'a karşı savaş sesleri

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili üyesi Mike Rogers, Washington yönetiminin, Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi’ne yönelik suikast planlamakla suçladığı İran’a karşı, askeri seçeneğin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olan Michigan temsilcisi Rogers, dün ABC televizyonunda yayınlanan “This Week” programında yaptığı açıklamada, “Bence askeri operasyon seçeneği masadan kaldırılmamalı” ifadesini kullandı. Rogers ayrıca, “İran’a karşı alınması gereken önlemler arasında uluslararası kamuoyunu Tahran rejimine karşı birleştirmek ve İranlı ajanların Irak’taki faaliyetlerine karşı harekete geçmek” de olduğunu belirtti.

ABD, 11 Ekim günü İran’a suikast planı suçlaması yöneltmiş ve Suudi Arabistan’ın Washington büyükelçisini kendi topraklarında öldürmeyi planladığını öne sürmüştü. Bu planın, gizli bir İran askeri birimi ve ABD pasaportu olan bir İran vatandaşı tarafından gerçekleştirilmek istendiği öne sürüldü. Başkan Barack Obama, geçen hafta içinde, “suikast planıyla İran hükümetinin doğrudan bağlantılı olduğunu” söyledi. İran, tüm iddiaları sert bir dille reddetti.

KUDÜS GÜCÜ ÜYELERİNİ ÖLDÜRME TEKLİFİ İstihbarat Komitesi’nde Demokrat Parti’yi temsil eden Senatör Dinne Feinstein ise İran’a yönelik ekonomik yaptırımların arkasında durulması gerektiğini savundu. Feinstein, özellikle İran Merkez Bankası’nın hedef alınmasını ve bu bankayla ilişkisi bulunan tüm yabancı ülke ve şirketlerin de kara listede yer almasını istedi.

Fox News Sunday programında açıklamalarda bulunan Feinstein, ABD Ordusu’ndan emekli General Jack Keane’nin, “İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü birliği üyelerinin gizli operasyonlarla öldürülmesi” fikrine karşı çıktı. Feinstein, “Kudüs Gücü liderleri, iddia edilen suikast planından haberdar olsa bile, İran’ın dini lideri Ali Ayetullah Hameyni’nin bu plandan haberi olduğunu gösteren bir delil bulunmadığına” dikkat çekti.

“Suikast planı geriliminin savaşa kadar tırmanabileceğine” işaret eden Feinstein, “Benim, ‘Savaş girmeli miyiz’ sorusuna cevabım hayır. Ellerimiz Irak ve Afganistan ile dolu ve Pakistan’la ilişkilerimiz kötüleşiyor” dedi.