FLAŞ HABER

Lefkoşa'da İnfial

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 06:49

ABD’de Havaalanında 5 Yaşındaki Bir Çocuğa Kelepçe Takıldı

ABD'de Havaalanında 5 Yaşındaki Bir Çocuğa Kelepçe Takıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ABD’de Havaalanında 5 Yaşındaki Bir Çocuğa Kelepçe Takıldı


Washington, 1 Şubat 17 : ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Uluslararası Washington Dulles Havalimanı’nda 5 yaşında İranlı bir çocuğun saatlerce kelepçeli olarak tutulduğu ortaya çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ABD polisinin, Amerikan ve İran vatandaşlığı bulunan 5 yaşında bir çocuğa kelepçe takarak saatlerce gözaltında tuttuğu belirtildi.

Haberlerde, annesi İran vatandaşı olan cocuğun ABD’nin Maryland eyaletinde doğduğu kaydedildi. Saatler süren gözaltının ardından serbest bırakılan aile üyelerinin yeniden bir araya geldiklerinde duygusal anlar yaşadığı ifade edildi.

Maryland Senatörü Chris Van Hollen tarafından gündeme getirilen konu, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında da soruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Kişinin yaşından veya cinsiyetinden dolayı tehlike arzetmediğini düşünmek yanıltabilir.” dedi ve mültecilerin ülkeye giriş sürecini bu sebeple yavaşlattıklarını söyledi.

Öte yandan Sözcü Spicer, vize yasağı kararının Müslümanlara yönelik bir karar olmadığını savunarak, uygulamayı "katı bir güvenlik prosedürü" sözleriyle tanımladı.

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ardından özellikle cuma ve cumartesi günü çok sayıda kişi havaalanlarında gözaltına alınmıştı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlığın Bilinen 'İlk Atası' Bulundu İnsanlığın Bilinen 'İlk Atası' Bulundu
Euro Bölgesinde İşsizlik Geriledi Euro Bölgesinde İşsizlik Geriledi
Çin, Mars Ve Jüpiter'i Keşfedecek Çin, Mars Ve Jüpiter'i Keşfedecek
Yemen'deki Olaylar Yemen'deki Olaylar
Kenya'da "1 Dolarlık Düğün" İnternet Fenomeni Oldu Kenya'da "1 Dolarlık Düğün" İnternet...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e Gidiyor Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İnsanlığın Bilinen 'İlk Atası'...

Haberi Oku