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ABD’de Florence Kasırgası Endişesi

ABD’de Florence Kasırgası Endişesi

11 Eylül 2018 Salı 14:09
ABD’de Florence Kasırgası Endişesi

Amerika’nın doğu kıyılarına yaklaşan Florence kasırgası nedeniyle 3 eyalette zorunlu tahliyeler yürürlüğe girdi. Yetkililer, halkı yoğun yağış ve sert rüzgarlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florence’ın Kuzey Carolina ya da Güney Carolina’ya Perşembe’yi Cuma’ya bağlanyan gece ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Yetkililer, Florence’ı ‘oldukça tehlikeli’ kasırga olarak tanımladı.
Şiddetinin 5 üzerinden 4’üncü kategoride olduğu belirtilen Florence saatte 220 km’ye varan rüzgarla ilerliyor. Yetkililer Florence’ın Salı ve Çarşaba günü daha da güçlenmesini bekliyor.
4’üncü kategorideki bir kasırganın evlerin çatısını uçurabileceği, ağaçları kökünden ayırabileceği ve elektrik kesintilerine neden olabileceği kaydediliyor.
Buna ek olarak Florence’ın Amerika’nın doğusuna yoğun yağışlar da getirmesi bekleniyor.
ÜÇ EYALETTE TAHLİYELER
Güney Carolina Valisi Henry McMaster eyaletin bütün kıyı şeridinin tahliye edilmesi için emir yayınladı. 1 milyon kişinin bölgeyi terketmesi bekleniyor.
Kuzey Carolina’da da Vali Roy Cooper Outer Banks Adası dahil tahliye emri yayınladı.
Virginia Valisi Ralph Northam da Hampton Roads bölgesi için tahliye emri yayınladı. Bölgede dünyanın en büyük donanma üssü bulunuyor.
AMERİKAN DONANMASI 30 SAVAŞ GEMİSİNİ BÖLGEDEN ÇIKARTIYOR
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon da Kuzey Carolina’ya, acil durum operasyon merkezine bir ekip gönderdi.
Başkan Donald Trump da bölge halkından bütün gerekli önlemleri almasını istedi.
Trump, twitter mesajında, “Kuzey, Güney Carolina ve bütün doğu kıyılarının inanılmaz vatandaşları, fırtına çok kötü görünüyor” dedi.
Trump, Florence’ın son yıllarda doğı kıyılarını vuran en kötü fırtınalardan biri olacağını kaydetti ve halka hazırlıklı ve güvende olma çağrısı yaptı.
 

Son Güncelleme: 11.09.2018 17:30
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