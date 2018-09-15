banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Akyar Ve Beyarmudu Sınır Kapılarında Dün Ticari Araç Denetimi Yapıldı
TİCARİ ARAÇLAR DENETLENDİ
22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
FETÖ'cü tutuksuz yargılanacak
FETÖ'CÜ TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

ABD’de Florence Kasırgası 4 Can Aldı

ABD’de Florence Kasırgası 4 Can Aldı

15 Eylül 2018 Cumartesi 06:42
ABD’de Florence Kasırgası 4 Can Aldı

ABD'de bu sabah karaya ulaşan Florence kasırgası nedeniyle 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina'nın Wilmington eyaleti emniyeti konuya ilişkin "Wilmington'daki Florence kasırgasında iki kişinin öldüğünü teyit ediyoruz. Bir anne ve bebeği evlerinin üzerine düşen ağaç nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı." açıklamasında bulundu.
Hampstead kentinde de görevliler, devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapanmasından dolayı müdahale edilemeyen kalp krizi geçiren bir kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada ise, Lenoir kentindeki bir erkeğin, jeneratörün fişini takmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.
Acil durum yetkilileri Kuzey Carolina kıyılarında kasırga nedeniyle yüksekliği 3 metreye ulaşan dalgalar oluştuğunu açıkladı.
Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da 620 bin kişi elektriksiz kaldı.
Uzmanlar kasırganın kategorisinin 1'e düşmüş olmasına rağmen etkilerinin hayati tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.
Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.
Ayrıca kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgar ve sellerin etkilemesi beklenen Maryland ve Georgia eyaletleri ile başkent Washington'da da acil durum ilan edilmişti.
Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170 milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.
 

Son Güncelleme: 15.09.2018 10:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyayı DART kurtaracak
Dünyayı DART kurtaracak
İsrail'in Gözaltında Tuttuğu Fransız Aktivist Açlık Grevinde
İsrail'in Gözaltında Tuttuğu Fransız Aktivist Açlık Grevinde
Hindistan'da Dang Hummasından 2 Haftada 5 Kişi Yaşamını Yitirdi
Hindistan'da Dang Hummasından 2 Haftada 5 Kişi Yaşamını Yitirdi
Filistin'den İsrail'e
Filistin'den İsrail'e "uluslararası Dava" Uyarısı
Kuzey Kore Sel Nedeniyle “Uluslararası Yardım“ İstedi
Kuzey Kore Sel Nedeniyle “Uluslararası Yardım“ İstedi
ABD'de Hayat Kurtarırken Ölen Suudi Gençlere “Fahri Lisans Diploması“
ABD'de Hayat Kurtarırken Ölen Suudi Gençlere “Fahri Lisans Diploması“
İdlib'de Rejim Karşıtı Gösteriler Düzenlendi
İdlib'de Rejim Karşıtı Gösteriler Düzenlendi
Florence Kasırgası Karaya Ulaştı
Florence Kasırgası Karaya Ulaştı
Filipinler'de Mangkhut Tayfunu Alarmı
Filipinler'de Mangkhut Tayfunu Alarmı
Almanya'da Ormanda Gösteri Yapan Çevrecilerin Tahliyesi Sürüyor
Almanya'da Ormanda Gösteri Yapan Çevrecilerin Tahliyesi Sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim