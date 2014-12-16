ABD'de Eski Eş Dehşet Saçtı

ABD'de polis insan avında. Eski eşi dahil ailesinden 6 kişiyi öldüren adam için polis ev ev dolaşıyor. Bölgede okullara giriş çıkış bile yasaklandı.





ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde, aralarında eski eşi de olmak üzere 6 kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladıktan sonra kaçmayı başaran Bradley William Stone için polis insan avı başlattı.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 35 yaşındaki Bradley William Stone, Montgomery’de üç ayrı bölgede, kendi aile üyelerinden kişileri silahla vurduktan sonra, kendi evine sığındı. Poisin ev çevresinde çok geniş güvenlik önlemleri almasının ardından, Ston’un gizlice evden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.



Polis, Montgomery halkına, tanımadıkları kişilere kapılarını açmama, çok gerekmedikçe dışarı çıkmama çağrısı yaptı. Ellerinde otomatik silahlar, üstlerinde çelik yeleklerle kapı kapı dolaşan polis, 6 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Stone için insan avı başlattı. Polis, önlem olarak çevredeki okullara da giriş çıkışı yasakladı.