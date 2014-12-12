ABD’de Ehliyetler Tarih Oluyor

Ehliyetler tarih oluyor

ABD’nin Iowa eyaleti, vatandaşların akıllı telefonlarına yükleyecekleri resmi uygulamanın ehliyet yerine geçeceğini açıkladı. Söz konusu uygulamanın 2015’te kullanıma girmesi bekleniyor.



ABD’nin Iowa eyaleti, ehliyet kullanımını değiştirecek bir projenin yakın bir zamanda kullanıma gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşların akıllı telefonlarına yükleyecekleri resmi uygulama ehliyet yerine geçecek.





Ehliyetleri dijital ortama taşıma kararı alan Iowa eyaleti, akıllı telefonlar için geliştirdiği uygulamanın sürücülerin bütün bilgilerini içereceğini ve bu uygulamayı kullanan kişilerin ehliyetlerini yanlarında taşımak zorunda kalmayacaklarını duyurdu.



Bu konuda bir ilke imza atan Iowa’da söz konusu uygulamanın 2015’te kullanıma girmesi bekleniyor.



