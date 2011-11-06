ABD'de deprem

ABD'nin yer sarsıntılarının çok ender görüldüğü orta kesimlerindeki Oklahama eyaletinde dün 5,6 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Texas eyaletinin kuzeyindeki yerleşim bölgelerine dek hissedilen depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediğini belirttiler.

OKLAHOMA 5,6 VE 4,7'LİK İKİ DEPREMLE SALLANDI, CAN KAYBI YOK Washington, ABD'nin yer sarsıntılarının çok ender görüldüğü orta kesimlerindeki Oklahama eyaletinde dün 5,6 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yetkililer, Texas eyaletinin kuzeyindeki yerleşim bölgelerine dek hissedilen depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediğini belirttiler.