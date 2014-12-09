ABD’de Bireyler Din, Ulusal Köken, Cinsiyetine Bakılarak Fişlenmeyecek

ANCAK BU UYGULAMA, HAVALİMANLARINDAKİ TARAMA VEYA YOLCULARIN İNCELENMESİNDE GEÇERLİ OLMAYACAK

ABD Adalet Bakanlığı, federal emniyet teşkilatları tarafından din, ulusal köken, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel eğilim temelinde kişilerin profilinin oluşturulmasını yasakladı.

ABD'de federal emniyet teşkilatı görevlilerinin, kişilerin ırk ve etnik kökenine yönelik profil oluşturması 2003 yılından itibaren yasaklanmıştı. Bakanlık tarafından bir süredir yapılan değerlendirmenin ardından bu yasağın kapsamı genişletilerek, federal görevlilerin din, ulusal köken, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel eğilim bazında kişilerin profilini oluşturulması veya fişlemesi men edildi.

Yeni düzenleme, aralarında Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Sahil Muhafaza'nın da aralarında bulunduğu Adalet ve İç Güvenlik bakanlıklarının bazı birimleri tarafından uygulanacak.

Ancak bu uygulama, havalimanlarındaki tarama veya yolcuların incelenmesinde geçerli olmayacak. Adalet Bakanlığı, bu çalışmanın yaklaşık beş yıl sürdüğünü duyurdu.

Adalet Bakanı Eric Holder da yaptığı yazılı açıklamada, "Adalet Bakanı olarak, defalarca tekrar ettiğim gibi, emniyet teşkilatı tarafından profil oluşturma sadece yanlış değil, son derece yanlış yönlendirilmiş ve etkisiz. Çünkü bu değerli kaynakları israf ediyor ve kamuoyunun güvenini zayıflatıyor" ifadesini kullandı.

Bakanlığın duyurusunun, ABD'de siyahi Michael Brown ve Eric Garner'ın ölümünden sorumlu polis memurlarına takipsizlik kararı verilmesinin ardından başlayan protestolar sürerken gelmesi dikkati çekti.

CAIR, YENİ DÜZENLEMEDEN ENDİŞE DUYUYOR

ABD'de Müslümanları temsil eden en büyük sivil toplum ve lobi kuruluşu Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasının Müslümanların hava limanlarında ve hudutlarda izlenmesine müsaade ettiğine yönelik endişelerini bildirdi.

Bakanlığın yeni düzenlemesinin duyurulmasının ardından CAIR tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın, Müslümanların, federal emniyet birimlerince hava limanlarında ve ülkeye sınırdan girişlerde fişlenmelerine olanak sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Din, ulusal köken ve diğer niteliklerin talimatlara ilave edilmesi ilerlemenin bir göstergesidir. Adalet Bakanlığı eğer genişletmelerini İç Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), Gümrük ve Sınır Devriyesi (CBP) için hava limanlarıyla ABD sınırlarında ayrımcılık yapmak ve FBI'ın azınlık toplumlarının haritasını oluşturmak için sürdürecek olması durumunda bu ilaveler, sadece sembolik olarak kalacaktır.

Yeni talimatların duyurulmasıyla Amerikalı Müslümanların havalimanı, sınır ve kendi topluluklarıyla ibadet yerlerindeki hakları risk altında olmayı sürdürüyor."