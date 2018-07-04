banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96936
ALTIN
190.065
DOLAR
4.7008
STERLİN
6.2135
EURO
5.4720
LTB 73 işyeri denetledi
LTB 73 İŞYERİ DENETLEDİ
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
banner282
Flaş Haber
LTB 73 işyeri denetledi
Kapat

ABD’de bayraklar yarıya indirildi

ABD’de bayraklar yarıya indirildi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:29
ABD’de bayraklar yarıya indirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde "Capital Gazette" adlı yerel gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için bir günlüğüne bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Capital Gazette'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, söz konusu saldırının kurbanlarına saygının bir gereği olarak ülke içinde ve dışındaki tüm kamu kurumlarında bugün bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Başkent Washington'a, 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis'te yayın yapan "Capital Gazette"ye yönelik 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğu açıklanmıştı.Yetkililer zanlının saldırıdan önce sosyal medya üzerinden gazeteye tehdit mesajı gönderdiğini belirtmiş ve olayın planlı bir saldırı olduğunu vurgulamıştı.

Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

 

banner288
Son Güncelleme: 04.07.2018 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük'te Oyların Elle Sayımında Fark Yarı Yarıya
Kerkük'te Oyların Elle Sayımında Fark Yarı Yarıya
Nato Zirvesi'ne Trump Gölgesi
Nato Zirvesi'ne Trump Gölgesi
ABD’de 23,6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de 23,6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı… İhaneti kuryeden öğrendi!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı… İhaneti kuryeden öğrendi!
92 yaşındaki kadından akılalmaz cinayet…
92 yaşındaki kadından akılalmaz cinayet…
Hindistan’da Whatsapp söylentileri sonucu 29 kişi linç edildi
Hindistan’da Whatsapp söylentileri sonucu 29 kişi linç edildi
Endonezya'daki feribot kazasında ölü sayısı 30'a yükseldi
Endonezya'daki feribot kazasında ölü sayısı 30'a yükseldi
Sahra çölünde kaybolan minibüstekilerin tamamı ölü bulundu
Sahra çölünde kaybolan minibüstekilerin tamamı ölü bulundu
Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukların sağlık durumu iyi
Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukların sağlık durumu iyi
Nepal'de sel ve heyelan: 17 ölü
Nepal'de sel ve heyelan: 17 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim