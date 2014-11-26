Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

ABD'de 44 Kişi Gözaltında

ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararından sonraki ikinci günde de ABD'nin dört bir tarafında yeni protesto gösterileri düzenlenirken, olayların merkezi konumunda bulunan Ferguson'daki gerilim, dozu azalsa da devam etti.

ABD'de 44 Kişi Gözaltında

ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararından sonraki ikinci günde de ABD'nin dört bir tarafında yeni protesto gösterileri düzenlenirken, olayların merkezi konumunda bulunan Ferguson'daki gerilim, dozu azalsa da devam etti.

26 Kasım 2014 Çarşamba 12:27
ABD'de 44 Kişi Gözaltında
banner238

FERGUSON'DAKİ GÖSTERİLER DÜN GECEYE GÖRE DAHA AZ ŞİDDET OLAYINA SAHNE OLURKEN, ÜLKENİN DÖRT BİR TARAFINDA YENİ EYLEMLER DÜZENLENDİ

FERGUSON'DA DÜN GECE 44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BİRÇOK KENTTE OTOYOLLAR VE BAZI KAVŞAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI, POLİS ARAÇLARI VE MAĞAZALAR TAHRİP EDİLDİ YA DA ATEŞE VERİLDİ, TOPLU ULAŞIM FAALİYETLERİ ENGELLENDİ

 ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararından sonraki ikinci günde de ABD'nin dört bir tarafında yeni protesto gösterileri düzenlenirken, olayların merkezi konumunda bulunan Ferguson'daki gerilim, dozu azalsa da devam etti.

Ferguson'un bağlı olduğu Missouri eyaletinin valisi Jay Nixon'ın talebi üzerine kente 2 bin kişilik Ulusal Muhafız Birliği'nin gönderilmesinin etkisiyle dün gece çok sayıda yağmalama ve kundaklama olayına sahne olan kaos ortamının ikinci günde nispeten kontrol altına alındığı görüldü.

Gönderilen yeni birlikler gösterilere doğrudan müdahale etmezken, daha ziyade polis merkezi gibi bazı kritik noktalarda nöbet tuttu. Kentin işlek bir kesiminde her bir mağazanın önünde bir asker bekledi, bazıları da çatı katlarında konuşlandı.

Kentteki gösteriler düne göre bugün daha az düzeyde şiddet olayına sahne oldu. Polis yine de zaman zaman göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullandı. Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi, belediye binası ve bazı mağazaların da camlarını kırdı.

Göstericiler yer yer polis ekiplerine gaz bombası, meşale, taş ve donmuş su şişeleri fırlattı. Dün 60'ı aşkın kişinin gözaltına alındığı kentte bugün de 44 kişi, çoğu polisin uyarılarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak kentteki grupların düne göre sayısının azaldığı ve daha fazla kontrol altında tutulduğu gözlendi.

DİĞER KENTLERDEKİ GÖSTERİLER

Gösteriler sadece Ferguson'la sınırlı kalmadı. Jürinin kararına tepki gösteren Amerikalılar başkent Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Denver, Oakland, Atlanta, Cleveland, Seattle, Minneapolis, Portland gibi diğer bazı şehirlerde de sokaklara döküldü.

New York'ta Union Square'de toplanan yüzlerce gösterici New Jersey ile New York'u birbirine bağlayan Lincoln tüneline doğru yürüyerek tüneli trafiğe kapatmak istedi ancak polis göstericileri engelledi. Tünelden Times Meydanı'na geçen göstericiler, burada 7. caddeyi trafiğe kapatmak isteyince polis grubu dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Başkent Washington'da da Mt. Vernon Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ulusal Portre Galerisi'ne kadar yürüdü. Eylemciler yürüyüş sırasında zaman zaman ana kavşak noktalarında trafiği engelledi. Eylemcilerden bazıları, Michael Brown'ın öldürülmesini sembolize etmek için yerde hareketsiz yattı. Eylemciler arasında küçük bir grubun Amerikan bayrağı yaktığı da görüldü.

Eylemciler diğer birçok kentte de otoyollar ve belirli kavşakları trafiğe kapattı. Polis araçları, mağazalar, çöp kutularının ateşe verilmesi ya da tahrip edilmesi gibi olaylar da görüldü.

Seattle'da yüzlerce öğrenci sınıfları terk ederek eylem yaparken, Los Angeles'ta eylemciler kent merkezindeki bir otoyola bariyerler ve moloz yığarak trafiğin akışını engelledi.

Oakland'da bir ana caddenin ortasında ateş yakan, polis araçları ve işyerlerini tahrip eden eylemciler, ayrıca iki otoyolda trafiği engelledi. Atlanta'daki benzer olaylarda 21 kişi, Denver'da bir yolu trafiğe kapatan 4 kişi gözaltına alındı.

Boston'da da bin 500 kişinin katıldığı büyük bir gösteri düzenlendi. Portland'da da bin civarında protestocunun katıldığı bir eylemden kopan bazı kişiler kent merkezinde toplu ulaşımı engelledi. Biber gazı kullanan polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim