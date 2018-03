ABD'de 44 Kişi Gözaltında

FERGUSON'DAKİ GÖSTERİLER DÜN GECEYE GÖRE DAHA AZ ŞİDDET OLAYINA SAHNE OLURKEN, ÜLKENİN DÖRT BİR TARAFINDA YENİ EYLEMLER DÜZENLENDİ

FERGUSON'DA DÜN GECE 44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BİRÇOK KENTTE OTOYOLLAR VE BAZI KAVŞAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI, POLİS ARAÇLARI VE MAĞAZALAR TAHRİP EDİLDİ YA DA ATEŞE VERİLDİ, TOPLU ULAŞIM FAALİYETLERİ ENGELLENDİ

ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararından sonraki ikinci günde de ABD'nin dört bir tarafında yeni protesto gösterileri düzenlenirken, olayların merkezi konumunda bulunan Ferguson'daki gerilim, dozu azalsa da devam etti.

Ferguson'un bağlı olduğu Missouri eyaletinin valisi Jay Nixon'ın talebi üzerine kente 2 bin kişilik Ulusal Muhafız Birliği'nin gönderilmesinin etkisiyle dün gece çok sayıda yağmalama ve kundaklama olayına sahne olan kaos ortamının ikinci günde nispeten kontrol altına alındığı görüldü.

Gönderilen yeni birlikler gösterilere doğrudan müdahale etmezken, daha ziyade polis merkezi gibi bazı kritik noktalarda nöbet tuttu. Kentin işlek bir kesiminde her bir mağazanın önünde bir asker bekledi, bazıları da çatı katlarında konuşlandı.

Kentteki gösteriler düne göre bugün daha az düzeyde şiddet olayına sahne oldu. Polis yine de zaman zaman göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullandı. Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi, belediye binası ve bazı mağazaların da camlarını kırdı.

Göstericiler yer yer polis ekiplerine gaz bombası, meşale, taş ve donmuş su şişeleri fırlattı. Dün 60'ı aşkın kişinin gözaltına alındığı kentte bugün de 44 kişi, çoğu polisin uyarılarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak kentteki grupların düne göre sayısının azaldığı ve daha fazla kontrol altında tutulduğu gözlendi.

DİĞER KENTLERDEKİ GÖSTERİLER

Gösteriler sadece Ferguson'la sınırlı kalmadı. Jürinin kararına tepki gösteren Amerikalılar başkent Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Denver, Oakland, Atlanta, Cleveland, Seattle, Minneapolis, Portland gibi diğer bazı şehirlerde de sokaklara döküldü.

New York'ta Union Square'de toplanan yüzlerce gösterici New Jersey ile New York'u birbirine bağlayan Lincoln tüneline doğru yürüyerek tüneli trafiğe kapatmak istedi ancak polis göstericileri engelledi. Tünelden Times Meydanı'na geçen göstericiler, burada 7. caddeyi trafiğe kapatmak isteyince polis grubu dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Başkent Washington'da da Mt. Vernon Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ulusal Portre Galerisi'ne kadar yürüdü. Eylemciler yürüyüş sırasında zaman zaman ana kavşak noktalarında trafiği engelledi. Eylemcilerden bazıları, Michael Brown'ın öldürülmesini sembolize etmek için yerde hareketsiz yattı. Eylemciler arasında küçük bir grubun Amerikan bayrağı yaktığı da görüldü.

Eylemciler diğer birçok kentte de otoyollar ve belirli kavşakları trafiğe kapattı. Polis araçları, mağazalar, çöp kutularının ateşe verilmesi ya da tahrip edilmesi gibi olaylar da görüldü.

Seattle'da yüzlerce öğrenci sınıfları terk ederek eylem yaparken, Los Angeles'ta eylemciler kent merkezindeki bir otoyola bariyerler ve moloz yığarak trafiğin akışını engelledi.

Oakland'da bir ana caddenin ortasında ateş yakan, polis araçları ve işyerlerini tahrip eden eylemciler, ayrıca iki otoyolda trafiği engelledi. Atlanta'daki benzer olaylarda 21 kişi, Denver'da bir yolu trafiğe kapatan 4 kişi gözaltına alındı.

Boston'da da bin 500 kişinin katıldığı büyük bir gösteri düzenlendi. Portland'da da bin civarında protestocunun katıldığı bir eylemden kopan bazı kişiler kent merkezinde toplu ulaşımı engelledi. Biber gazı kullanan polis bazı göstericileri gözaltına aldı.