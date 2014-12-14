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ABD'de 10 Binlerce Kişi Polis Şiddetini Protesto Etti

ABD'de polis şiddeti ve ırkçılığa tepki amacıyla ülke genelinde "Ulusal Direniş Günü" adı altında düzenlenen protestolara 10 binlerce kişi katıldı.

ABD'de 10 Binlerce Kişi Polis Şiddetini Protesto Etti

ABD'de polis şiddeti ve ırkçılığa tepki amacıyla ülke genelinde "Ulusal Direniş Günü" adı altında düzenlenen protestolara 10 binlerce kişi katıldı.

14 Aralık 2014 Pazar 08:32
ABD'de 10 Binlerce Kişi Polis Şiddetini Protesto Etti
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ABD'DE ÜLKE GENELİNDE 10 BİNLERCE KİŞİ POLİS ŞİDDETİ VE IRKÇILIĞI PROGESTO ETTİ

ABD'de polis şiddeti ve ırkçılığa tepki amacıyla ülke genelinde "Ulusal Direniş Günü" adı altında düzenlenen protestolara 10 binlerce kişi katıldı.

Michael Brown, Eric Garner, Akai Gurley ve Tamir Rice adlı siyahi Amerikalıların polis tarafından öldürülmesini kınamak için New York, Kentucky, California, Massachusetts, Missouri, Illionis ve Kolorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de protestolar düzenlendi.

New York'taki gösterilere 25 binden fazla kişi katılırken, şehrin diğer bölgelerin de ırkçılık ve polis şiddetine karşıtı eylemler gerçekleştirildi. New York'taki ''Milyonlar Yürüyüyor'' adlı gösteriler barışçıl bir şekilde sona ererken, Boston'da düzenlenen gösterilerde ise 23 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Manhattan'nın Greenwich Village bölgesindeki ''Washington Square Park''ta (Washington Meydanı Parkı) başlayan New York'taki yürüyüş, 5 cadde ve 6 cadde üzerinden Herald Meydanı'na varmadan 32'nci sokaktan ters yöne dönerek Broadway üzerinden New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) merkez binasının önüne kadar devam etti. Ünlü alışveriş merkezi Macy's'in bulunduğu Herald Meydanı polis tarafından kapatıldığı için göstericiler meydana giremeden geldikleri yolun paralelindeki Broadway üzerinden geri dönerek, NYPD merkezine yürüyüşü sona erdirdi.

43 yaşındaki siyahi Amerikalı Eric Garner, 19 Temmuz tarihinde New York'un Staten Island bölgesinde kaçak sigara sattığı iddiasıyla gözaltına alınma girişimi sırasında polis memuru Daniel Pantaleo tarafından boğazı sıkılarak hayatını kaybetmişti.

Bir başka siyahi Amerikalı 18 yaşındaki Michael Brown 9 Ağustos'ta St. Louis'in Ferguson bölgesinde polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

28 yaşındaki Akai Gurley 20 Kasım tarihinde New York'un Brooklyn bölgesinde acemi polis memuru Peter Liang tarafından gece karanlığında vurulmuş, olayın kazayla meydana geldiği açıklanmıştı.

22 Kasım'da 12 yaşındaki Tamir Rice adlı bir başka siyahi Amerikalı, Cleveland'da parkta oynarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Her yıl güvenlik güçleri tarafından 400 ile 500 arasında kişinin öldürüldüğü ABD'de, FBI rakamlarına göre geçen sene içinde 76 polis de görev başında hayatını kaybetti. Polislerin 49'u kazayla, 27'si de zanlılar tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.


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