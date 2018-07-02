AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması halinde 294 milyar dolarlık ticari misilleme yapılabileceğini bildirdi.



AB Komisyonu'nun yaşanan karşılıklı ticari anlaşmazlıklar konusunda ABD Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği mektup basına sızdı.



Mektupta, ABD tarafından araba ve yedek parçalara ilave gümrük vergisi uygulanmasının gereksiz ve ekonomik olarak anlamsız olduğu, çelik ve alüminyum deneyimleri uyarınca yapılan ön incelemelere göre, ABD'nin Avrupa arabaları ve parçalarına yüzde 25 oranında ilave gümrük vergileri uygulaması kararının 294 milyar dolara ulaşan karşı tedbirlere neden olabileceği belirtildi.

Söz konusu verginin ABD ekonomisine başlangıçta 13-14 milyar dolar olumsuz etki edeceğine dikkat çekilen mektupta, bunun cari dengeyi de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Mektupta, Avrupalı otomobil üreticilerinin geçen yıl ABD'de 2,9 milyon araç ürettiği, bunun ABD otomobil üretimin yüzde 26'sı olduğu ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağladığı ifade edildi.

SÜREÇ

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.



