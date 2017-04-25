Abd Yönetiminden 271 Suriyeliye 'kimyasal Saldırı' Yaptırımı

ABD yönetiminin, Beşşar Esed rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle rejime bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi görevlisi 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

ABD YÖNETİMİ, ESED REJİMİNİN İDLİB'DE DÜZENLEDİĞİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISIYLA İLGİLİ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE SURİYE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN 271 SURİYELİYİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI

ABD HAZİNE BAKANI MNUCHİN: "BU ADIM, DİKTATÖR BEŞŞAR ESED REJİMİ TARAFINDAN HAN ŞAYHUN'DA MASUM SİVİLLERE KARŞI SARİN GAZI KULLANILMASINA BİR CEVAPTIR. BU TÜR BARBAR KİMYASAL SİLAHLARIN YAYGINLAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN ESED REJİMİNİ APAÇIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN SORUMLU TUTACAĞIMIZ NOKTASINDA ABD OLARAK NET BİR MESAJ GÖNDERİYORUZ"

Washıngton, 25 Nisan 17 (.): ABD yönetiminin, Beşşar Esed rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle rejime bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi görevlisi 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptırım listesine alınan Suriyelilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıya karşı, ülkedeki kimyasal silahları geliştiren, gerekli materyalleri temin eden ve silahları kullanıma sunan hükümet biriminin hedef alındığı ifade edildi.

"ABD OLARAK NET BİR MESAJ GÖNDERİYORUZ"

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Bu adım, diktatör Beşşar Esed rejimi tarafından Han Şayhun'da masum sivillere karşı sarin gazı kullanılmasına bir cevaptır. Bu tür barbar kimyasal silahların yaygınlaşmasını engellemek için Esed rejimini apaçık insan hakları ihlallerinden sorumlu tutacağımız noktasında ABD olarak net bir mesaj gönderiyoruz." ifadesine de yer verildi.

En geniş kapsamlı yaptırımlardan biri olduğu belirtilen kararla Suriye rejimine bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan ve kimyasal silah geliştirilmesine görev alan 271 Suriyeli yaptırım listesine alınmış oldu. Bakanlık, yaptırım listesine alınan 271 kişinin isim ve görevlerini de ayrı bir listeyle kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, 12 Ocak 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 18 üst düzey Suriye rejimi yetkilisinin ve 5 Suriye rejim ordusu unsurunun kimyasal silah programı sebebiyle yaptırım listesine alındığı da hatırlatıldı.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediği kimyasal saldırıda, çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan'da, kimyasal saldırıya cevap olarak, saldırıyı gerçekleştiren uçakların inip kalktığı Şayrat Hava Üssüne füze saldırısı düzenlenmesi talimatı vermiş, böylece iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ABD yönetimi Esed rejimine karşı ilk kez askeri bir adım atmıştı.

(AA/RU/ÖK)