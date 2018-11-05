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Abd\'ye Yürüyen Göçmen Konvoyu Yolu Yarıladı

ORTA AMERİKA ÜLKELERİNDEN KAÇARAK ABD\'YE YÜRÜYEN BİNLERCE KİŞİLİK KONVOYUN BİR KISMI MEKSİKA\'NIN BAŞKENTİ MEKSİKO\'YA VARDI

Abd\'ye Yürüyen Göçmen Konvoyu Yolu Yarıladı

ORTA AMERİKA ÜLKELERİNDEN KAÇARAK ABD\'YE YÜRÜYEN BİNLERCE KİŞİLİK KONVOYUN BİR KISMI MEKSİKA\'NIN BAŞKENTİ MEKSİKO\'YA VARDI

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Abd\'ye Yürüyen Göçmen Konvoyu Yolu Yarıladı

ORTA AMERİKA ÜLKELERİNDEN KAÇARAK ABD\'YE YÜRÜYEN BİNLERCE KİŞİLİK KONVOYUN BİR KISMI MEKSİKA\'NIN BAŞKENTİ MEKSİKO\'YA VARDI

YAKLAŞIK 450 GÖÇMEN STADYUMA YERLEŞTİRİLDİ

Ankara, 5 Kasım 18 : Orta Amerika ülkelerinden ABD\'ye ilerleyen binlerce kişiden oluşan göçmen konvoyundaki ilk grup, Meksika\'nın başkenti Meksiko\'ya ulaştı.

Meksika üzerinden ABD\'ye geçmeye çalışan binlerce göçmenden yaklaşık 450\'si başkent Meksiko\'ya vardı.

Kente ilk ulaşan grup, geçici barınakların kurulduğu bir stadyuma yerleştirildi.

Meksiko yönetimi, göçmenler için gıda ve su yardımlarının hazır olduğunu açıkladı.

Göç boyunca yürüyen göçmenlerin bulundukları nokta, en yakın ABD sınırı olan Texas\'a, yaklaşık 805 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Meksika\'nın Chiapas, Oaxaca ve Veracruz kentlerini kapsayan güzergahta 500 kilometrelik mesafeye kadar uzanan ve 3 gruptan oluşan konvoy, başkente doğru devam ediyor.

- Honduras\'tan yola çıktılar

Honduras, Guatemala ve El Salvador\'dan zulüm, şiddet ve yoksulluk nedeniyle kaçan ve 7 bin kişiden fazla olduğu değerlendirilen konvoyun yolculuğu, birkaç hafta önce Honduras\'tan başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, göçmen konvoyunun ABD\'ye girişine izin vermeyeceklerini belirtmiş; Meksika sınırına 10-15 bin asker göndereceklerini kaydetmişti.

Taşla silah arasında "fazla fark" olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine, göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini atılan taşlara ateşle karşılık verilebileceğini belirtmişti.

Trump ayrıca, Guatemala, El Salvador ve Honduras\'a yardımları kesme tehdidinde bulunmuştu.

(AA/RU/FEZ)
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