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Abd Ve Japonya Nükleer Anlaşmayı Yeniledi

Ankara, 17 Temmuz 18 : ABD ile Japonya arasında 1988 yılında imzalanan, Tokyo yönetiminin kullanılmış nükleer yakıttan plütonyum çıkarmasına ve uranyum zenginleştirmesine izin veren anlaşma süresiz yenilendi.Japon haber ajansı Kyodo\'da yer alan habere göre, iki ülke süresi bu yıl içinde dolacak 30 yıllık nükleer anlaşmanın aynı koşullarda süresiz uzatılmasına karar verdi.Böylece Japonya, nükleer silahı bulunmadığı halde seyreltilmiş plütonyum ve uranyum stoklayan tek ülke olma...

Abd Ve Japonya Nükleer Anlaşmayı Yeniledi

Ankara, 17 Temmuz 18 : ABD ile Japonya arasında 1988 yılında imzalanan, Tokyo yönetiminin kullanılmış nükleer yakıttan plütonyum çıkarmasına ve uranyum zenginleştirmesine izin veren anlaşma süresiz yenilendi.Japon haber ajansı Kyodo\'da yer alan habere göre, iki ülke süresi bu yıl içinde dolacak 30 yıllık nükleer anlaşmanın aynı koşullarda süresiz uzatılmasına karar verdi.Böylece Japonya, nükleer silahı bulunmadığı halde seyreltilmiş plütonyum ve uranyum stoklayan tek ülke olma...

17 Temmuz 2018 Salı 13:03
Abd Ve Japonya Nükleer Anlaşmayı Yeniledi

Ankara, 17 Temmuz 18 : ABD ile Japonya arasında 1988 yılında imzalanan, Tokyo yönetiminin kullanılmış nükleer yakıttan plütonyum çıkarmasına ve uranyum zenginleştirmesine izin veren anlaşma süresiz yenilendi.

Japon haber ajansı Kyodo\'da yer alan habere göre, iki ülke süresi bu yıl içinde dolacak 30 yıllık nükleer anlaşmanın aynı koşullarda süresiz uzatılmasına karar verdi.

Böylece Japonya, nükleer silahı bulunmadığı halde seyreltilmiş plütonyum ve uranyum stoklayan tek ülke olma konumunu sürdürecek.

Ancak Japonya\'nın stokların hacmine dair endişeleri nedeniyle anlaşmaya yeni bir madde eklendi. Yeni madde her iki tarafa, 6 ay önceden bilgilendirmek kaydıyla anlaşmayı tek taraflı feshetme hakkı tanıyor.

Japonya\'ya ait halen 47 ton plütonyum bulunuyor. Bunun 6 bin savaş başlığı üretmeye yetecek miktar olduğu kaydediliyor. Söz konusu 47 tonun 10 tonu Japonya\'da muhafaza edilirken, geri kalanı İngiltere ve Fransa\'da tutuluyor.

Nükleer reaktörlerdeki artık yakıttan çıkarılan uranyum ve plütonyum, "karışık oksit (MOX)" adı verilen bir yakıta dönüştürülerek yeniden reaktörlerde kullanılıyor.

Ancak 2011 Fukuşima nükleer felaketinin ardından Japonya, yeni güvenlik denetimleri yapılması için nükleer santrallerinin çalışmasını durdurması nedeniyle stoklar sorun haline gelmişti.

(AA/RU/FEZ)
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