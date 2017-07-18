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18 Temmuz 2017 Salı 07:40

Abd, Suudi Arabistan'a Laptop Yasağını Kaldırdı

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Suudi Arabistan'dan ABD'ye direkt uçuşlarda uygulanan laptop yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Abd, Suudi Arabistan'a Laptop Yasağını Kaldırdı
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ABD ULAŞIM GÜVENLİĞİ İDARESİ, SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE DİREKT UÇUŞLARDA UYGULANAN LAPTOP YASAĞININ KALDIRILDIĞINI AÇIKLADI

BU KARARLA, MART AYINDAN BU YANA YÜRÜRLÜKTE OLAN LAPTOP YASAĞINA MARUZ ÜLKE KALMADI

Washington, 18 Temmuz 17 : ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Suudi Arabistan'dan ABD'ye direkt uçuşlarda uygulanan laptop yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yasağın kaldırılmasıyla ilgili TSA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni kararın onayladığını bildirildi.

TSA açıklamasında, "Cidde Uluslararası Havalimanı gerekli ileri düzey güvenlik tedbirlerini hayata geçirmiştir. Artık yolcular kabin içinde elektronik cihazlarıyla yolculuk yapabilecek" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda da kısa süre içinde laptop yasağının kaldırılmasının beklendiği kaydedildi. Bu kararla, ABD'ye doğrudan uçuşlarda laptop yasağına maruz olan havayolu kalmadı.

ABD yönetimi, 21 Mart'ta Ortadoğu ve Afrika'dan bu ülkeye doğrudan sefer yapan 9 havayolu şirketine, ABD uçuşlarında yolcu kabininde cep telefonundan büyük elektronik cihaz taşınmasının yasaklanması kararını almıştı.

Temmuz ayı başında ileri düzey güvenlik önlemleri alınması durumunda söz konusu laptop yasağının iptal edilebileceğini duyuran ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 5 Temmuz'da Türk Hava Yollarına (THY) yönelik yasağı kaldırmıştı.

Son olarak geçen hafta Mısır ve Fas havayolları da yasak kapsamında çıkarılmıştı.

(AA/AK/GÜL)

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