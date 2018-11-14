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Abd-sudan Diyalog Görüşmelerinde İkinci Aşama

Hartum, 14 Kasım 18 : ABD\'nin, Sudan ile diyalog görüşmelerinin ikinci aşamasını başlattığı bildirildi.

Abd-sudan Diyalog Görüşmelerinde İkinci Aşama

Hartum, 14 Kasım 18 : ABD\'nin, Sudan ile diyalog görüşmelerinin ikinci aşamasını başlattığı bildirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Abd-sudan Diyalog Görüşmelerinde İkinci Aşama

Hartum, 14 Kasım 18 : ABD\'nin, Sudan ile diyalog görüşmelerinin ikinci aşamasını başlattığı bildirildi.

ABD\'nin Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sudan\'da reformların kolaylaştırılmasını ve daha iyi iş birliğini hedefleyen diyalog görüşmelerinin ikinci aşamasına başladık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Washington yönetiminin Sudan\'la pozitif ortaklığa, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde ortak hedefleri gerçekleştirmeye bağlı olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Sudan\'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarabileceği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü HeatherNauert, geçen hafta yaptığı açıklamada, konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ve Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed\'in Washington\'da görüştüğünü ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlatılmasını kapsayan ikinci aşamayı ele aldıklarını açıklamıştı.

Sudan\'ın terörle mücadele iş birliğinin genişletilmesi, din ve basın özgürlüğünün yanı sıra insani yardımın geliştirilmesi, iç savaşların durdurulması, barış sürecinin ilerlemesi için daha elverişli bir ortam oluşturulması ve Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı kalması gibi konularda ilerleme kaydetmesine vurgu yapan Nauert, gelişmelerin 
ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etmişti.

Nauert, "Bu gelişmelerin bir parçası olarak, Sudan aynı kararlılığı göstermeye devam eder, ikinci aşamanın gerektirdiği 6 temel sorunun ele alınması ve çözümünde ilerleme kaydederse, ABD Sudan\'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmaya hazır." demişti.

(AA/AK/FEZ)


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