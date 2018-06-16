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Abd Sınırında Yaklaşık 2 Bin Çocuk Ailesinden Ayrı Düştü

Washington, 16 Haziran 18 : ABD sınırındaki yasa dışı geçişlerde, 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Abd Sınırında Yaklaşık 2 Bin Çocuk Ailesinden Ayrı Düştü

Washington, 16 Haziran 18 : ABD sınırındaki yasa dışı geçişlerde, 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 07:33
Abd Sınırında Yaklaşık 2 Bin Çocuk Ailesinden Ayrı Düştü

Washington, 16 Haziran 18 : ABD sınırındaki yasa dışı geçişlerde, 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.
Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakanlığının başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle yaklaşık 2 bin çocuk ailesinden ayrılmak zorunda kaldı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ABD sınırında, 19 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmen bin 995 çocuğun ebeveynlerinden ayrı düştüğünü ortaya koydu.
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Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD\'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakım evlerine gönderiliyor.
(AA/AK/ŞEB)

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