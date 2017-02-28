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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Abd Senatosu, Trump'ın Ticaret Bakanı Ross'u Onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığına seçtiği 79 yaşındaki milyarder iş adamı Wilbur Ross'u onayladı.

Abd Senatosu, Trump'ın Ticaret Bakanı Ross'u Onayladı
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ADAYLIĞI ONAYLANAN 79 YAŞINDAKİ MİLYARDER İŞ ADAMI ROSS, ABD'NİN YENİ TİCARET BAKANI OLDU

Washington, 28 Şubat 17 : ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığına seçtiği 79 yaşındaki milyarder iş adamı Wilbur Ross'u onayladı.

Ross, Senatoda yapılan oylamada 27 "hayır" oyuna karşı 72 "evet" oyu alarak ülkenin yeni Ticaret Bakanı oldu.

BANK OF CYPRUS’A YÖNELİK ENDİŞELER

Trump'ın 25 yıllık arkadaşı Ross, diğer kabine üyelerine kıyasla daha az muhalefetle karşılaşmasına rağmen eleştirilerden kurtulamadı. Senato Azınlık Lideri Demokrat Charles Schumer, oylamadan önce genel kurulda yaptığı konuşmada, Ross'un Başkan Yardımcısı olduğu Bank of Cyprus'a (Güney Kıbrıs Bankası) yönelik endişeleri gündeme getirdi.

Ross'tan Rusya ile bağları bulunan banka ve hissedarlarıyla ilişkisine yönelik açıklama talep ettiklerini hatırlatan Schumer, bu talebin özellikle Trump yönetimi ile Rusya arasındaki ilişkilere dair soru işaretleri nedeniyle son derece makul olduğunu söyledi. Oylamada ret oyu kullanan Schumer, bilgi taleplerinin karşılanmamasını, Trump yönetiminin şeffaflıktan uzaklaşmasının bir başka örneği olarak niteledi.

Buna karşın Demokratların yarısına yakının desteğini alan Ross, ABD'nin ticari ilişkileri ve anlaşmaları bakımından büyük önemi bulunan yeni görevine yemin ederek başlayacak. Ross'un ilk görevlerinden biri, ABD-Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etmek olacak.

WILBUR ROSS

Yaklaşık 2,9 milyar dolarlık mal varlığıyla yeni yönetimin en zengin ve en yaşlı üyelerinden biri olan Ross, birçok yatırımcının uzak durduğu kömür ve çelik gibi "ölmekte" olan endüstrilere ve iflas eden işletmelere başarılı yatırımlar yapmasıyla tanınıyor.

Ross, Trump'a seçim kampanyası süresince danışmanlık yaptığı için ikilinin ticaret konusundaki görüşleri birebir örtüşüyor.

"Bir akıllı ticaret var, bir de aptal ticaret var. Biz uzun zamandır aptalca ticaret yapıyoruz ve bunu düzelteceğiz." ve "Serbest ticaret beleş yemek gibidir ve beleş yemek yoktur. Biri kazanır, biri kaybeder. Maalesef biz yaptığımız aptalca anlaşmalarla uzun zamandır kaybediyoruz." gibi demeçleri bulunan Wilbur Ross'un hem ABD hem de dünya ticareti için önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

(AA/RU/GÜL)

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