Abd Savaş Gemisiyle Güney Koreli Balıkçı Teknesi Çarpıştı

ABD donanması ile Güney Kore Sahil Güvenliği yetkilileri, kazayla ilgili soruşturma açtı.

Yetkili, ABD'ye ait Ticonderoga sınıfı kruvazörle içinde 6 mürettebatı bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin karıştığı kazada, can kaybı olmadığını ifade etti.

Yonhap haber ajansının askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda yer alan Ulleungdo Adası'nın 90 kilometre güneyinde eğitimdeki bir ABD savaş gemisiyle Güney Koreli bir balıkçı teknesinin çarpıştığı belirtildi.