banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
SAHTE BULGARİSTANLI YAKALANDI
Metehan sapığı mahkemede
METEHAN SAPIĞI MAHKEMEDE
banner282
Flaş Haber
Metehan sapığı mahkemede
Kapat

Abd Ordusundan İran\'a Hürmüz Yanıtı

Washington, 6 Temmuz 18 : ABD, İran\'ın petrol ihracatına ambargo uygulanması halinde Hürmüz Boğazı\'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduğu mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri\'nin İran\'ın petrol ticaretinin engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı\'nın kapatılacağı yönündeki sözleriyle ilgili olarak petrol tankerlerinin uluslararası sulardaki seyrinin...

Abd Ordusundan İran\'a Hürmüz Yanıtı

Washington, 6 Temmuz 18 : ABD, İran\'ın petrol ihracatına ambargo uygulanması halinde Hürmüz Boğazı\'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduğu mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri\'nin İran\'ın petrol ticaretinin engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı\'nın kapatılacağı yönündeki sözleriyle ilgili olarak petrol tankerlerinin uluslararası sulardaki seyrinin...

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Abd Ordusundan İran\'a Hürmüz Yanıtı

Washington, 6 Temmuz 18 : ABD, İran\'ın petrol ihracatına ambargo uygulanması halinde Hürmüz Boğazı\'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduğu mesajını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri\'nin İran\'ın petrol ticaretinin engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı\'nın kapatılacağı yönündeki sözleriyle ilgili olarak petrol tankerlerinin uluslararası sulardaki seyrinin engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.
Urban, "ABD deniz kuvvetleri ve bölgedeki müttefikleri, uluslararası hukukun serbest ticarete izin verdiği her yerde seyrüsefer özgürlüğünü savunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
Kevseri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin önceki gün yaptığı değerlendirmeye destek olarak dün yaptığı açıklamada "İran petrolünün ihracatı engellenirse Hürmüz Boğazı\'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğiz. Dünya petrolünün yüzde 20\'si Hürmüz Boğazı\'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var. ABD\'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır." demişti.
Ruhani de önceki günkü açıklamasında, ABD\'nin İran petrolüne dünya genelinde yaptırım uygulama hazırlıklarına tepki göstererek, "ABD yönetimi \'İran\'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz.\' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" değerlendirmesinde bulunmuştu. Ruhani\'nin sözleri, Basra Körfezi\'nin petrol ticaretine kapatılacağına dair üstü kapalı tehdit olarak algılanmıştı.
Ruhani\'nin ardından İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de İran\'ın petrol satışlarının ABD tarafından yasaklanması halinde bölgedeki petrol ticaretini engelleyeceklerini ifade etmişti. Süleymani, Ruhani\'ye yazdığı, resmi haber ajansı IRNA\'da yayımlanan mektupta, "Zamanında ve bilgece yaptığınız bu yorumlar nedeniyle ellerinizden öpüyorum. İslam Cumhuriyeti\'nin iyiliğine hizmet edecek her politikayı uygulamak üzere hizmete hazırım." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/AK/HÖ)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı
Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki
Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki "isim Sorunu" Anlaşması Makedonya Meclisinde 2. Kez Onaylandı
Ürdün'de Bina Çöktü: 5 Ölü
Ürdün'de Bina Çöktü: 5 Ölü
AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi
AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi
Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu
Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu
Yemen'de Düğün Törenine Saldırı: 8 Ölü
Yemen'de Düğün Törenine Saldırı: 8 Ölü
Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İstifa Etti
Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İstifa Etti
İngiliz Independent : “PKK, DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmıyor“
İngiliz Independent : “PKK, DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmıyor“
Pakistan'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı
Pakistan'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı
Katar'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı
Katar'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim