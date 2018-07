Abd Ordusundan İran\'a Hürmüz Yanıtı

Washington, 6 Temmuz 18 : ABD, İran\'ın petrol ihracatına ambargo uygulanması halinde Hürmüz Boğazı\'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduğu mesajını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri\'nin İran\'ın petrol ticaretinin engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı\'nın kapatılacağı yönündeki sözleriyle ilgili olarak petrol tankerlerinin uluslararası sulardaki seyrinin engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Urban, "ABD deniz kuvvetleri ve bölgedeki müttefikleri, uluslararası hukukun serbest ticarete izin verdiği her yerde seyrüsefer özgürlüğünü savunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kevseri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin önceki gün yaptığı değerlendirmeye destek olarak dün yaptığı açıklamada "İran petrolünün ihracatı engellenirse Hürmüz Boğazı\'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğiz. Dünya petrolünün yüzde 20\'si Hürmüz Boğazı\'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var. ABD\'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır." demişti.

Ruhani de önceki günkü açıklamasında, ABD\'nin İran petrolüne dünya genelinde yaptırım uygulama hazırlıklarına tepki göstererek, "ABD yönetimi \'İran\'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz.\' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" değerlendirmesinde bulunmuştu. Ruhani\'nin sözleri, Basra Körfezi\'nin petrol ticaretine kapatılacağına dair üstü kapalı tehdit olarak algılanmıştı.

Ruhani\'nin ardından İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de İran\'ın petrol satışlarının ABD tarafından yasaklanması halinde bölgedeki petrol ticaretini engelleyeceklerini ifade etmişti. Süleymani, Ruhani\'ye yazdığı, resmi haber ajansı IRNA\'da yayımlanan mektupta, "Zamanında ve bilgece yaptığınız bu yorumlar nedeniyle ellerinizden öpüyorum. İslam Cumhuriyeti\'nin iyiliğine hizmet edecek her politikayı uygulamak üzere hizmete hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

(AA/AK/HÖ)