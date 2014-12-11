Abd Öncülüğündeki Koalisyon Güçlerine Ait Savaş Uçakları Işid Mevzilerini Bombaladı

Şanlıurfa, 11 Aralık 14 (.): Halep kentine bağlı Kobani'de (Ayn el Arap) terör örgütü IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar, kentin iç ve batı kesimlerinde gün boyu aralıklarla sürdü. Ağır silahların da kullandığı çatışmaların ardından yükselen dumanlar Suruç sınırından da görüldü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra kentin iç bölgelerindeki IŞİD mevzilerini bombaladı.

Bazı vatandaşlar ise sınıra yakın bölgelerdeki hakim tepelerden gelişmeleri takip ederken, güvenlik güçlerinin sınırdaki önlemleri sürdü.

(AA/ID/GUR)