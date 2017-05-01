Abd'nin Sudan'a Uyguladığı Ekonomik Ambargonun Kaldırılması

BAZI AMERİKAN ŞİRKETLERİ, TARIM ALANINDAKİ PROJELERİNİ UYGULAMAYA BAŞLADI

Hartum, 1 Mayıs 17 : Sudan'da 3 Amerikan şirketinin tarım alanındaki projelerini uygulamaya başladığı bildirildi.

Sudan Maliye Bakanı Bedreddin Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Amerikan şirketinin, Sudan'da model çiftliklerinin tasarımı ve uygulanması çalışmalarına başlandığını ifade ederek, bunu uygulanan ambargonun kaldırılmasının ardından ABD şirketlerinin Sudan'a yeniden dönüşünü temsil eden bir adım olarak değerlendirdi.

Hayvan yetiştiriciliği ve bahçecilik için elverişli ulusal proje yararına model çiftliklerin tasarımına başlayan "Five.G", "Farmdamentals" ve "World Wide Sires" isimli şirket temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Mahmud, "Bu proje iki ülke arasında daha önce görülmemiş bir dayanışma. Sudan, iki taraf arasında sürdürülebilir ekonomik iş birliği ilişkilerini hedefliyor." ifadesini kullandı.

Sudan'ın kapılarının ülkenin doğal kaynaklarından yararlanmak adına ABD'nin yatırımları için açık olduğunu ifade eden Mahmud, bunun iki tarafından menfaatine olacağını aktardı.

"Five.G" şirketi temsilcisi Donald Grable, Ortadoğu'nun en modern teknolojileriyle Sudan'da model çiftlik tasarımına başlandığını ifade ederken, "Farmdamentals" şirketi ise iki yıl sonra çiftliklerin idaresinin teslim alacak çekirdek kadroyu en son küresel yöntemlerle yetiştirmek hedefiyle Sudanlı üniversite mezunlarının eğitileceğini kaydetti.

World Wide Sires şirketi temsilcisi Chip McLaurin ise hayvan yetiştiriciliğinde ithal üretim yerine ulusal üretimi desteklemek adına en son teknolojiyle üretim ve toplama merkezi inşa edileceğine ilişkin taahhütte bulundu.

Uzmanlar, gelecek 6 ay içerisinde ABD'li 3 şirketin daha model çiftlik projesi kapsamında ülkede çalışmalara başlamasını öngörüyor.

"Teröre yataklık" ettiği gerekçesiyle 1997'de Sudan'a ekonomik ambargo uygulamaya başlayan ABD, ocak ayında söz konusu ambargoyu kaldırmaya karar vermişti.

(AA/GÖZ/SEL)