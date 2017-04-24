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24 Nisan 2017 Pazartesi 06:28

Abd'nin Sudan'a Uyguladığı Ekonomik Ambargonun Kaldırılması

Sudan Ziraat Bankasının, ABD'li bazı bankalarla 4 anlaşma imzaladığı bildirildi.

Abd'nin Sudan'a Uyguladığı Ekonomik Ambargonun Kaldırılması
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SUDAN ZİRAAT BANKASI, ABD'Lİ BAZI BANKALARLA 4 ANLAŞMA İMZALADI

Hartum, 24 Nisan 17 (.): Sudan Ziraat Bankasının, ABD'li bazı bankalarla 4 anlaşma imzaladığı bildirildi.

Bankanın müdürü Selahaddin Hasan, Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, ABD'li bazı bankalarla çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandığını ifade ederek, bankasının, belge ve veri alışverişi ile hesap açılmasına ilişkin ABD'li bir bankadan telefon aldıklarını, bunu da anlaşmaların uygulanmasının takip edeceğini söyledi.

Hasan, söz konusu anlaşmaların, pivot sulama, sulama pompası, güneş enerjisi ile su teknolojisi alanlarında imzalandığını belirterek, "ABD'nin Sudan'a uyguladığı ambargoyu kaldırması, tarımın bel kemiği olması nedeniyle ziraat bankaları başta tüm bankalar için bir atılımdır." ifadelerini kullandı.

Sudan Tarım Bakanı İbrahim ed-Duheyri, beraberindeki heyetle Hartum ile Washington'un ilişkilerinin normalleştirilmesi hedefiyle geçen ayın ortalarında ABD'yi ziyaret etmişti.

"Teröre yataklık" ettiği gerekçesiyle 1997'de Sudan'a ekonomik ambargo uygulamaya başlayan ABD, ocak ayında söz konusu ambargoyu kaldırmaya karar vermişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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