banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92938
ALTIN
224.281
DOLAR
5.6291
STERLİN
7.2291
EURO
6.4061
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
AKINCI İLE ANASTASİADİS BİR ARAYA...
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!
BU AVUKAT HANGİ DEVLETTE YAŞIYOR!
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Abd\'nin Meksika Sınırına 800 Asker Konuşlandıracağı İddiası

SAVUNMA BAKANI JİM MATTİS\'İN GELECEK GÜNLERDE 800 ASKERİ MEKSİKA SINIRINA KONUŞLANDIRMA TALİMATI VERECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Abd\'nin Meksika Sınırına 800 Asker Konuşlandıracağı İddiası

SAVUNMA BAKANI JİM MATTİS\'İN GELECEK GÜNLERDE 800 ASKERİ MEKSİKA SINIRINA KONUŞLANDIRMA TALİMATI VERECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

26 Ekim 2018 Cuma 06:31
Abd\'nin Meksika Sınırına 800 Asker Konuşlandıracağı İddiası
SAVUNMA BAKANI JİM MATTİS\'İN GELECEK GÜNLERDE 800 ASKERİ MEKSİKA SINIRINA KONUŞLANDIRMA TALİMATI VERECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
PENTAGON KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI
Washington, 26 Ekim 18 : ABD Savunma Bakanı Jim Mattis\'in, Meksika sınırına 800 asker daha konuşlandıracağı ileri sürüldü.
Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde, Savunma Bakanı Mattis\'in önümüzdeki günlerde 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği iddia edildi.
Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, bölgeye sevk edilecek askerlerin Ulusal Muhafız Teşkilatından olmayıp ABD ordusuna bağlı askerlerden oluşacağı belirtildi. 
Ayrıca sınıra konuşlandırılacak askerlerin idari işlemler ve kolluk kuvveti görevinden ziyade bölgede kontrol noktalarını koruma ve kolluk kuvvetlerine lojistik destek sağlayacağı kaydedildi.
Bu adımın Orta Amerika\'dan ABD\'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu "göçmen kervanı"na karşı önlem olarak atıldığı ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika\'dan ABD\'ye ulaşmak için yola çıkan \'\'göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD\'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek \'\'acil durum\'\' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.
Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador\'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.
Konvoy, Meksika\'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri\'nde Meksika ile Guatemala\'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.
Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri\'ne atlamıştı.
Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.
(AA/ÖZ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hudeyde'deki Saldırıların Bilançosu: 24 Ölü
Hudeyde'deki Saldırıların Bilançosu: 24 Ölü
Venezuela'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi
Venezuela'da Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan 23 Uçak Ele Geçirildi
Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı
Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı
Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede 432 bin dolara satıldı
Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede 432 bin dolara satıldı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu
Ürdün'de Sel 18 Can Aldı
Ürdün'de Sel 18 Can Aldı
Düğünde çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Düğünde çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...
Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim