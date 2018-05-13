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Abd\'nin İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararına Almanya Tepkisi Sürüyor

Berlin, 13 Mayıs 18 : Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD\'nin İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran\'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamasına ilişkin,

Abd\'nin İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararına Almanya Tepkisi Sürüyor

Berlin, 13 Mayıs 18 : Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD\'nin İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran\'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamasına ilişkin,

13 Mayıs 2018 Pazar 14:08
Abd\'nin İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararına Almanya Tepkisi Sürüyor
Berlin, 13 Mayıs 18 : Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD\'nin İran\'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran\'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamasına ilişkin, "Amerikan yaptırımlarının tüm risklerine karşı şirketleri korumak için kolay bir çözüm görmüyorum." dedi.
Maas, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Fransız, İngiliz ve Iranlı mevkidaşlarıyla salı günü Brüksel\'de bir araya geleceklerini anımsatarak İran’ın nükleer anlaşmaya uymaya devam etmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
İran\'ın bu konuda en azından görüşmelere hazır olduğunu gösterdiğini ifade eden Maas, bunun için ekonomik teşviklerin korunması gerektiğini ancak ABD\'nin kararından sonra bunun kolay olmayacağını vurguladı.
Görüşmelerde İran ile ticaretin nasıl mümkün olabileceğinin ele alınacağını söyleyen Maas, "Amerikan yaptırımlarının tüm risklerine karşı şirketleri korumak için kolay bir çözüm görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de "Deutschlandradio" adlı radyoya yaptığı açıklamada, "Alman şirketlerini ABD hükümeti tarafından alınan kararlardan korumak veya onları bundan muaf tutmak için yasal bir olanağımız yok." ifadesini kullandı.
İran\'da faaliyet gösteren şirketlerin olası zararlarını telafi etmek için devlet fonlarının kullanılması gibi bir müdahalenin şu an için öngörülmediğini belirten Altmaier, ancak Alman hükümetinin yasal danışmanlık hizmeti sunabildiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.
(AA/AK/HÖ)

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