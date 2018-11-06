Abd\'nin İran\'a Yönelik Yaptırımları



RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "YAPTIRIMLAR KESİNLİKLE GAYRİMEŞRU VE BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARININ AÇIK İHLALİ"



Madrid, 6 Kasım 18 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD\'nin İran\'a yönelik yaptırımlarının gayrimeşru olduğunu söyledi.

Lavrov, İspanyol mevkidaşı JosepBorrell ile Madrid\'de görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD\'nin İran\'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Lavrov, "Yaptırımlar kesinlikle gayrimeşru ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali." dedi.

Yaptırımların açıklanma ve uygulanma şeklinin de ciddi hayal kırıklığına yol açabileceğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, ABD çekilse bile Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin ve İran\'ın, Tahran\'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı\'nın uygulanmasına devam etme kararı aldığına dikkati çekti.

Lavrov, yaptırımlara rağmen İran\'la ekonomik iş birliği için yollar olabileceğini sözlerine ekledi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

