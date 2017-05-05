Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Abd’nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul Ettiği İddia Edildi

Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamladığını ve vurulan yerin bir &#34;cami kompleksi&#34; olduğunun kabul edildiğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Abd'nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul Ettiği İddia Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

PENTAGON VE CENTCOM İSE SÖZ KONUSU RAPORUN HENÜZ TAMAMLANMADIĞINI VE RAPORUN SONUCUNUN HENÜZ AÇIKLANMADIĞINI BİLDİRDİ

Washington, 5 Mayıs 17 : Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamladığını ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduğunun kabul edildiğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Geçen ay Halep'te ABD tarafından "El Kaide liderleri olduğu" gerekçesiyle vurulan ve 58 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan cami ile ilgili Amerikan medyası ve Pentagon'dan farklı açıklamalar geldi.

Amerikan CNN kanalında yer alan Barbara Starr imzalı haberde, CENTCOM'un söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma raporunu tamamladığı ve buna göre "ABD'nin, bu saldırıda bir cami kompleksini vurduğunu kabul ettiği" ileri sürüldü. Adları açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin Halep'teki saldırısının bir camiye yapıldığını ilk kez kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway ve CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas ise söz konusu raporun henüz açıklanmadığını bildirdi.

Albay Thomas, devam eden bir soruşturmayla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ve rapor tamamlanınca tüm bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

58 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde 16 Mart'ta bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklamasında CENTCOM, Halep'in Cina köyü yakınlarında aynı akşam bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etmiş ancak vurulan noktanın "El Kaide liderlerinin toplandığı yer olduğunu" ileri sürmüştü.

Pentagon ise Cina köyünde bir hava saldırısı düzenlediğini ancak bir camiyi değil, hemen yanındaki binayı hedef aldıklarını iddia etmişti. Ancak Pentagon'un kamuoyu ile paylaştığı fotoğrafta, sağlam olan eski bir camiye işaret edilirken, yanındaki vurulan caminin durumu dikkat çekmişti.

Köye ulaşan AA muhabirinin yerel halktan aldığı bilgiye göre, ABD savaş uçaklarının hedef aldığı camide ağırlıklı olarak Tebliğ cemaati mensupları bulunuyordu. Mensuplarının büyük bölümü Halep'in batı kırsalında yaşayan Tebliğ cemaati, her hafta perşembeyi cumaya bağlayan akşamlarda, yatsı namazının ardından bölgedeki bir camide toplantı düzenliyordu.

(AA/ÖZ/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü
Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde Protesto Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde...
Kolombiya'da Bm Görevlisi Kaçırıldı Kolombiya'da Bm Görevlisi Kaçırıldı
Akıllı Ekranlar Bebeklerde Geç Konuşmaya Neden Olabiliyor Akıllı Ekranlar Bebeklerde Geç Konuşmaya Neden...
6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu 6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu
Dünyaca Ünlü Fizikçiden Korkutan Açıklama! Dünyaca Ünlü Fizikçiden Korkutan Açıklama!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü
Hindistan'ın kuzeyinde otoyolda bariyeri aşan kamyonetin kanala devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Haberi Oku