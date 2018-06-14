Birleşmiş Milletler, 14 Haziran 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD\'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas\'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifini gerekli oy sayısına ulaşamadığı için reddetti.Filistin halkı için koruma talep eden karara karşı çıkan ABD, bu metinde değişiklik yapılması için BM Genel Kuruluna oylama talebinde bulundu.Türkiye ve Cezayir\'in başını çektiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği üyesi ülkeler ABD\'nin teklifinin Genel Kurula son dakikada getirilmesi ve kararın görüşülememesi üzerine bu oylamanın yapılmaması talebinde bulundu ancak bu talep kabul görmedi.ABD\'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas\'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi BM Genel Kurulunda gerekli desteği alamadığı için kabul edilmedi.Buna karşın ABD\'nin BM Daimi Temsilcisi NikkiHaley, oylama sonucuna karşı çıktı ve kararın kabul edildiğini savundu. Haley, BM Genel Kurulunda kararlara yapılan değişiklik teklifleri oylandığında salt çoğunlukla kararın kabul edilebileceğini öne sürdü. Bunun üzerine oturuma ara verildi.Oturumun tekrar başlamasının ardından ABD\'nin itirazı için de bir oylama yapıldı ve ABD\'nin kararda yapılmasını istediği değişikliğin kabul edilmediği açıklandı.ABD\'nin Filistin kararına eklenmesini istediği bölümde Hamas\'ın Gazze\'ye yönelik roket saldırılarının ve sınır boyunca sivillerin hayatını riske atan şiddet olaylarının kınanması ile Hamas\'ın tüm şiddet eylemlerine ve provokasyonlara son vermesi talep ediliyordu.(AA/TUĞ/ŞEB)