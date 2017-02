Abd'nin En Büyük İki Metropolünde Her 5 Göçmenden Biri Kayıtsız

ABD'nin en büyük metropol kentlerinden New York ve Los Angeles'ta yaşayan her beş göçmenden birinin ülkede yasa dışı bulunduğu bildirildi.

New York, 10 Şubat 17 : ABD'nin en büyük metropol kentlerinden New York ve Los Angeles'ta yaşayan her beş göçmenden birinin ülkede yasa dışı bulunduğu bildirildi.

PEW Araştırma Merkezi'nin raporunda, ABD'deki 11,1 milyon kayıtsız göçmenin yüzde 61'inin 20 büyük metropolde yoğunlaştığı ifade edildi. ABD nüfusunun ise sadece yüzde 36'sının bu metropollerde yaşadığı belirtildi.

Rapora göre, ABD'nin en büyük metropol kentlerinden New York ve Los Angeles'ta yaşayan her beş göçmenden biri kayıtsız. New York'ta 1,2, Los Angeles'ta ise 1 milyon kayıtsız göçmen bulunuyor.

Yasa dışı göçmen nüfusunun yoğunlaştığı kentler arasında San Francisco, San Diego, Houston, Dallas, Denver ve Phoenix de bulunuyor.

Raporda, Söz konusu kentlerin, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikasından etkilenebileceğine de dikkat çekildi.

En az kayıtsız göçmeninin bulunduğu kentler arasında ise 110 bin ile Orlando ve 100 bin ile Austin yer alıyor.

