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Abd\'nin Alaska Eyaletinde Meydana Gelen Depremin Büyüklüğü 7,0 Olarak Güncellendi

DEPREMİN ARDINDAN YAPILAN TSUNAMİ UYARISI İPTAL EDİLDİ

Abd\'nin Alaska Eyaletinde Meydana Gelen Depremin Büyüklüğü 7,0 Olarak Güncellendi

DEPREMİN ARDINDAN YAPILAN TSUNAMİ UYARISI İPTAL EDİLDİ

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:50
Abd\'nin Alaska Eyaletinde Meydana Gelen Depremin Büyüklüğü 7,0 Olarak Güncellendi

DEPREMİN ARDINDAN YAPILAN TSUNAMİ UYARISI İPTAL EDİLDİ
New York, 1 Aralık 18 (.): ABD\'nin Alaska eyaletinde bugün meydana gelen depremin büyüklüğü 7,0 olarak güncellendi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olan ve daha önce büyüklüğü 6,6 olarak duyurulan depremin büyüklüğünün 7,0 olduğunu açıkladı. 
Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından Alaska\'nın güney kıyıları için yapılan tsunami uyarısı da iptal edildi.
Depremin ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da yaşandı. 
MADDİ ZARAR VAR 
Kentteki bazı bina ve yollarda hasara yol açan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 
Sosyal medyada da depremin yol açtığı hasar ve şiddetli sarsıntıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Çöken ya da yarılan yollar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Anchorage Havalimanı\'ndaki kulelerin tahliye edilmesi nedeniyle uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.
TRUMP\'TAN DEPREM PAYLAŞIMI 
Alaska Eyalet Valisi Bill Walker, depremin ardından Facebook\'tan yaptığı açıklamada, bölgeyi "afet bölgesi" ilan ettiğini duyurdu. 
Walker, depremin neden olduğu hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü de belirtti. 
ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter\'daki paylaşımında, "Alaska halkının harika insanlarına. \'Büyük olanla\' sertçe vuruldunuz. Lütfen size yardım etmek için oradaki eğitimli profesyonellerin direktiflerini takip ediniz. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak. Tanrı hepinizi kutsasın." ifadelerini kullandı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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