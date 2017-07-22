Abd'nin Afgan Ordusuna Bağlı Yerel Güçleri Vurması

SALDIRIDA 12 ASKERİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Kabil, 22 Temmuz 17 : ABD uçaklarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleştirdiği hava saldırısının, Afgan kuvvetlerine bağlı yerel güçlere isabet etmesi sonucu 12 askerin öldüğü açıklandı.

Helmand İl Şura Vekili Başir Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı Girişk ilçesinde birkaç gündür operasyonların sürdüğünü ve bu operasyonlara ABD birliklerinin de havadan destek verdiğini söyledi.

Söz konusu operasyon sırasında dün akşam saatlerinde ABD uçaklarının yerel güçlerin olduğu bölgeye bomba yağdırdığını ifade eden Şakir, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak da saldırıda yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerinin toprak altından çıkarılmaya devam edildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırının olduğu bölgede yaklaşık 20 askerin bulunduğunu bildirdi.

Saldırının ardından NATO'nun Afganistan Misyonu Kararlı Destek Misyonu yaptığı yazılı açıklama, saldırının bir kaza olduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

(AA/ÖZ/HA)