Abd-meksika Sınırında Göçmen Kaçakçılığı Girişimi

SINIR DEVRİYELERİNİN TAKİBİ NEDENİYLE KONTROLÜNÜ KAYBEDEN ARACIN YAPTIĞI KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
San Diego, 1 Aralık 18 (.): ABD\'nin Meksika sınırına yakın California eyaleti kırsalında, göçmen kaçakçılığı girişimi 3 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasıyla son buldu.
ABD sınırı devriye ekipleri, uluslararası sınırın kuzeyinden ülkeye yasa dışı giriş yapan araçlara ait lastik izi tespit etti.
Güvenlik güçleri, arama çalışmaları sonucu bir kamyoneti kovalamaya başladı. Ekiplerin araç güzergahına çivili yol kapanı kurması üzerine araç kontrolünü kaybederek takla attı.
Yetkililer, San Diego\'nun yaklaşık 100 kilometre doğusundaki engebeli arazide meydana gelen kazada, 1 kadın ve 2 erkeğin öldüğünü belirtti.
California Karayolu Devriyesi Sözcüsü TravisGarrow, kamyonetin kabininde erkek sürücünün yanında bir kadın, kasasında ise 9 erkek bulunduğunu aktardı.
(AA/TUĞ/ŞEB)