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Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu

ABD ADALET BAKANLIĞINCA MALEZYA\'DAKİ 1MDB YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ARANAN İŞ ADAMI LOW TAEK JHO\'YA TRANSFER EDİLEN 73 MİLYON DOLARA EL KONULDU

Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu

ABD ADALET BAKANLIĞINCA MALEZYA\'DAKİ 1MDB YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ARANAN İŞ ADAMI LOW TAEK JHO\'YA TRANSFER EDİLEN 73 MİLYON DOLARA EL KONULDU

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu

ABD ADALET BAKANLIĞINCA MALEZYA\'DAKİ 1MDB YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ARANAN İŞ ADAMI LOW TAEK JHO\'YA TRANSFER EDİLEN 73 MİLYON DOLARA EL KONULDU

Kuala Lumpur, 1 Aralık 18 (.): ABD Adalet Bakanlığı, Malezya\'da eski Başbakan Necip Rezak\'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları soruşturması kapsamında aranan, firari iş adamı LowTaekJho\'ya yollanan 73 milyon dolara el koydu.

Malaysiakini isimli haber sitesinin yayımladığı, ABD\'nin Columbia Eyalet Mahkemesi dokümanlarında, iş adamı Low\'un bazı ABD bankalarındaki hesaplarında bulunan toplam 73 milyon dolarına mahkeme tarafından el konulduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı, söz konusu paranın, banka hesaplarına, Low\'un ABD\'deki 1MDB soruşturmasını lehine kullanmak amacıyla transfer edildiğini öne sürdü.

Banka hesaplarının, ABD\'li rap şarkıcısı ve iş adamı Prakazrel "Pras" Michel\'in yardımıyla Low\'a para gönderilmesi için açıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay iş adamı Low\'a rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.

FİRARİ İŞ ADAMI LOW TAEK JHO

Eski Başbakan Necip Rezak\'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen LowTaekJho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol\'ün 2016\'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low\'un, Çin\'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau\'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

1MDB soruşturması kapsamında Malezya, şimdiye kadar Low\'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Malezya\'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip\'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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