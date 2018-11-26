banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93962
ALTIN
206.438
DOLAR
5.2458
STERLİN
6.7267
EURO
5.9475
Mahkeme sanıklara acımadı
MAHKEME SANIKLARA ACIMADI
14 yaşındaki kıza tecavüze toplam 37 ay hapis
14 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZE TOPLAM...
İthal patates yoğun ilgi gördü
İTHAL PATATES YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Dikmen’e ağır hapis cezası
Dikmen’e ağır hapis cezası
banner282

Abd\'li Yetkililer Meksika Sınırında 42 Göçmeni Gözaltına Aldı

ABD-MEKSİKA SINIRINDA DÜN ÇIKAN OLAYLARDA SINIRI GEÇMEYİ BAŞARAN 42 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Abd\'li Yetkililer Meksika Sınırında 42 Göçmeni Gözaltına Aldı

ABD-MEKSİKA SINIRINDA DÜN ÇIKAN OLAYLARDA SINIRI GEÇMEYİ BAŞARAN 42 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:30
Abd\'li Yetkililer Meksika Sınırında 42 Göçmeni Gözaltına Aldı

 

ABD-MEKSİKA SINIRINDA DÜN ÇIKAN OLAYLARDA SINIRI GEÇMEYİ BAŞARAN 42 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

New York, 26 Kasım 18 : Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD\'ye ilerleyen göçmen konvoyundan, Meksika-ABD sınırını yasa dışı yollarla geçen 42 kişi gözaltına alındı.

Meksika sınırının ABD tarafındaki San Diego Sınır Devriyesi yetkilisi Rodney Scoot, yaptığı açıklamada, dün göçmen konvoyunda ABD sınırına yürüyen bir gruptaki bazı kişilerin ABD tarafına geçmeyi başardığını belirtti. 

ABD\'li sınır yetkililerinin sınırı geçen 42 kişiyi gözaltına aldığını bildiren Scott, bu kişilerden 8\'inin kadın olduğunu ve aralarında birkaç çocuğun da bulunduğunu aktardı.

ABD polisi, dün Meksika\'nın Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana\'dan sınırı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Meksika, dünkü olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü vermiş ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Meksika İçişleri Bakanlığı, polis bariyerini aşarak ABD sınırını "zorbalıkla" geçmeye çalışanların derhal sınır dışı edileceğini belirtmişti.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA GERGİNLİK

Meksika\'nın ABD sınırındaki Tijuana\'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

Associated Press haber ajansı da ABD\'li yetkililerinin duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Meksika, bayrak sallayan protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Bunların çoğu buz gibi suçlu. İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD\'ye giremeyecekler." ifadesine yer vermişti. 

Meksika sınırına, yasa dışı yollardan sınır geçişlerini önlemek için inşa edilmesi planlanan duvara da değinen Trump, "Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız. Kongre, duvarı finanse et." sözlerini paylaşmıştı.

ABD\'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor. 

(AA/ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Ukrayna'ya Nota Verdi
Rusya Ukrayna'ya Nota Verdi
Kamboçya'da 200'den Fazla Çinliye Gözaltı
Kamboçya'da 200'den Fazla Çinliye Gözaltı
Abd Başkanı Trump'tan
Abd Başkanı Trump'tan "meksika Sınırı" Tepkisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Protestodaki
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Protestodaki "savaş Sahnelerini" Kınadı
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore Açıklaması
Çin'de Dünyanın
Çin'de Dünyanın "genetik Tasarımlı" İlk Bebeklerinin Doğduğu İddia Edildi
‘mobil Cami” Yapan Japonlar, 45 Ülkeden Sipariş Aldı
‘mobil Cami” Yapan Japonlar, 45 Ülkeden Sipariş Aldı
Ab'den Rusya'ya Kınama
Ab'den Rusya'ya Kınama
İtalyan Yönetmen Bernardo Bertolucci Öldü
İtalyan Yönetmen Bernardo Bertolucci Öldü
Doğu Akdeniz'de Doğal Gaz Boru Hattı Anlaşması
Doğu Akdeniz'de Doğal Gaz Boru Hattı Anlaşması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim