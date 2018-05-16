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Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kuzey Kore ve ABD liderlerini bir araya getirecek tarihi zirve, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bu zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceği yönündeki açıklamasıyla tehlikeye girdi.

Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kuzey Kore ve ABD liderlerini bir araya getirecek tarihi zirve, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bu zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceği yönündeki açıklamasıyla tehlikeye girdi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01
Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Kuzey Kore ve ABD liderlerini bir araya getirecek tarihi zirve, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bu zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceği yönündeki açıklamasıyla tehlikeye girdi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’den yapılan açıklamada, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın açıklamalarının kabul edilemez bulunduğu kaydedildi ve anlaşmadan çekilebilecekleri bildirildi.

Bolton, Kuzey Kore’yle ilgili yaptığı açıklamada, Libya modelini örnek vererek bölgede nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları tasfiye edeceklerini söylemişti.

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Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Kwan, “ABD biziköşeyesıkıştırmayaçalışırvetektaraflıolaraknükleersilahlarımızdanvazgeçmemiziisterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederek ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir”dedi.

Kuzey Koreli yetkilinin yaptığı bu açıklama, Çarşamba günü yapılması beklenen Kuzey ve Güney Kore görüşmelerinin ani bir kararla Güney Kore’nin ABD ile yaptığı askeri tatbikatı gerekçe göstererek iptal etmesinden sonra geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Korelideri Kim Jong Unile yapacağı tarihi görüşmenin 12 Haziran\'da Singapur\'da gerçekleşmesi bekleniyor.

(AA/FG) FOTOĞRAFLI
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