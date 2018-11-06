banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
213.347
DOLAR
5.3883
STERLİN
7.0471
EURO
6.1505
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı
Görenler zeytin ağacı yürür zannetti
GÖRENLER ZEYTİN AĞACI YÜRÜR ZANETTİ
banner282
Flaş Haber
Kermiya’da kokain operasyonu
Kapat

Abd Kongresi Ara Seçimleri…oy Verme İşlemi Başladı

435 SANDALYELİ TEMSİLCİLER MECLİSİNİN TAMAMI, 100 SANDALYELİ SENATONUN 35\'İ YENİDEN BELİRLENECEK

Abd Kongresi Ara Seçimleri…oy Verme İşlemi Başladı

435 SANDALYELİ TEMSİLCİLER MECLİSİNİN TAMAMI, 100 SANDALYELİ SENATONUN 35\'İ YENİDEN BELİRLENECEK

06 Kasım 2018 Salı 13:33
Abd Kongresi Ara Seçimleri…oy Verme İşlemi Başladı

435 SANDALYELİ TEMSİLCİLER MECLİSİNİN TAMAMI, 100 SANDALYELİ SENATONUN 35\'İ YENİDEN BELİRLENECEK

Washington, 6 Kasım 18 : ABD\'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatonun ise 35\'inin yeniden şekilleneceği ara seçimler için seçmenler, doğu eyaletlerinden başlayarak sandıklara gitmeye başladı.
ABD\'de son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için birçok doğu eyaletinde yerel saatle 06.00\'da oy verme işlemi başladı.
Eyaletlere göre farklılık gösterse de birçok eyalette seçmenler yerel saatle 20.00\'ye kadar oy kullanabilecek.
Hafta içi olması ve tatil sayılmaması sebebiyle çok sayıda kişinin oyunu erken saatlerde kullanıp daha sonra işe gitmek zorunda olması kamuoyunda yine tartışmalara yol açtı. Bazı eyaletlerde seçmenler yasal olarak iş yerlerinden izin alma hakkına sahipken, bazı eyaletlerde böyle bir hak bulunmuyor.
 34 Milyon Kişi Oy Kullandı
Öte yandan birçok eyalette ekim ayının farklı günlerinde başlayan ve düne kadar devam eden "erken oy kullanma sürecinde" seçmenlerin önceki yıllara göre daha fazla sandığa gittiği ortaya çıktı.
Florida Üniversitesinin "Seçim Projesi" adlı birimi tarafından yapılan çalışmaya göre, en az 34 milyon seçmen, asıl seçim günü olan 6 Kasım\'dan önceki süreçte oyunu kullandı.
Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkede artan kutuplaşmanın, "seçmenlerin sandığa daha fazla gitmesi" şeklinde sahaya yansıdığını ifade ediyor.
Çok sayıda seçmen sandığa giderek oylarını kullanırken, milyonlarca seçmen de posta yoluyla uzaktan oy verdi.
TEMSİLCİLER MECLİSİ ANKETLERİNDE DEMOKRATLAR ÖNDE
Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.
ABD\'de yayın yapan "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisinde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. 38 sandalye için ise kıyasıya yarış sürüyor.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçirecek olan Demokratlar, 2020\'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump\'ın işini zorlaştırabilir.
Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların 49 üyesinin olduğu 100 sandalyeli Senatoda ise anketlere göre, Cumhuriyetçiler ağırlıklarını koruyacak.
Hem Senatoyu hem de Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde ise Trump\'ın ciddi şekilde rahatlayacağı ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceği vurgulanıyor.
VALİLİK VE EYALET MECLİSİ SEÇİMLERİ
Diğer yandan Kongrenin yanı sıra ABD\'nin 36 eyaletinin valisi de bugünkü seçimlerde yeniden belirlenecek.
Valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor. Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor. 
MÜSLÜMAN ADAYLARDA SON 18 YILIN REKORU
Ayrıca 110 Amerikalı Müslüman, ülke genelindeki çeşitli Kongre, eyalet, yerel ve federal pozisyonlara aday olurken, bunlardan 40\'ı ön seçimleri kazanarak ara seçimlerde yarışmaya hak kazandı. Bu sayının 2000 yılından sonraki en yüksek seviye olduğu ifade ediliyor.
Kongreye girmeleri halinde tarihe geçecek iki kadın Müslüman aday da Amerikalı Müslümanların merakla takip ettiği isimlerin başında geliyor. Minnesota\'dan seçime giren Somali asıllı İlhan Ömer ile Michigan\'dan yarışa giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, "Kongreye giren ilk Müslüman kadın vekiller" olarak tarihe geçmek için seçim sonuçlarını bekliyor.
(AA/RÇ/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta Olağanüstü Hal Uzatıldı
Tunus'ta Olağanüstü Hal Uzatıldı
İspanya Açıklarında 17 Göçmen Öldü
İspanya Açıklarında 17 Göçmen Öldü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 30 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 30 Ölü
İran Merkez Bankası'ndan
İran Merkez Bankası'ndan "yaptırımlara Karşı Hazırlıklıyız" Açıklaması
Abd'nin İran'a Yönelik Yaptırımları
Abd'nin İran'a Yönelik Yaptırımları "gayrimeşru"
Ab'de Dirençli Bakteriler Her Yıl 33 Bin Kişiyi Öldürüyor
Ab'de Dirençli Bakteriler Her Yıl 33 Bin Kişiyi Öldürüyor
Hahn: Türkiye Ile Müzakereler Nihai Olarak Sonlandırılmalı
Hahn: Türkiye Ile Müzakereler Nihai Olarak Sonlandırılmalı
Macron'a Saldırı Hazırlığı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
Macron'a Saldırı Hazırlığı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı
Putin:
Putin: "silah İhracatımız Üçüncü Ülkeleri Hedef Almıyor"
Ab Vatandaşları Siyasilerin Sosyal Medyadaki Etkisinden Şikayetçi
Ab Vatandaşları Siyasilerin Sosyal Medyadaki Etkisinden Şikayetçi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim