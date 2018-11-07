Abd Kongresi Ara Seçimleri...demokratlar, Temsilciler Meclisinde Üstünlüğü Cumhuriyetçilerin Elinden Aldı

DEMOKRATLARIN, RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLARA GÖRE CUMHURİYETÇİLERDEN EN AZ 24 SANDALYE ALMASI DİKKATİ ÇEKTİ

CUMHURİYETÇİLERİN ELİNDE OLAN 18 BÖLGEDE DAHA DEMOKRATLAR YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYORTEMSİLCİLER MECLİSİ DEMOKRAT PARTİ AZINLIK LİDERİ NANCY PELOSİ: "YARIN AMERİKA’DA YENİ BİR GÜN OLACAK. BU, DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ MESELESİ DEĞİL, ABD’DE TRUMP YÖNETİMİNE KARŞI ANAYASAYI TEKRAR YERİNE GETİRME MESELESİDİR"Washington, 7 Kasım 18 :ABD\'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.ABD\'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 178 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 168 sandalye elde etmiş görünüyor.Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD\'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.Demokratların batı yakasında daha fazla oy alması beklenirken şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratlar Cumhuriyetçilerden toplam 24 sandalye aldığı görülüyor.Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyordu. Cumhuriyetçilerin elindeki 18 bölgede önde gözüken Demokratların bu bölgelerde elde edeceği sandalye sayısı, Temsilciler Meclisindeki nihai dağılımı belirleyecek.Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.NANCY PELOSİ\'DEN ZAFER KONUŞMASIÖte yandan Kaliforniya eyaletinden Temsilciler Meclisine tekrar seçilen ve Temsilciler Meclisinin mevcut azınlık lideri Demokrat Nancy Pelosi, Washington\'da Demokratların zaferini ilan etti."Yarın Amerika’da yeni bir gün olacak" diyen Pelosi Demokrat Temsilciler Meclisinin şeffaf olacağını ve Cumhuriyetçi parti ile çalışacağını dile getirdir.ABD’nin yeterince ayrılığa düştüğünü ve artık bir araya gelme zamanı olduğunu ifade eden Pelosi, "Bu, Demokrat ve Cumhuriyetçi meselesi değil ABD’de Trump yönetimine karşı Anayasayı tekrar yerine getirme meselesidir." diye konuştu.Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump\'ın da Pelosi\'yi telefonla arayarak Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük elde etmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.(AA/ÖZ/ŞEB)