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Abd: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Yaptırım Kararının Verilmesi Haftalar Sürecek

Washington, 2 Kasım 18 : Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cinayetiyle ilgili uygulanacak yaptırımların ancak

Abd: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Yaptırım Kararının Verilmesi Haftalar Sürecek

Washington, 2 Kasım 18 : Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cinayetiyle ilgili uygulanacak yaptırımların ancak

02 Kasım 2018 Cuma 12:42
Abd: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Yaptırım Kararının Verilmesi Haftalar Sürecek
Washington, 2 Kasım 18 : Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın cinayetiyle ilgili uygulanacak yaptırımların ancak "birkaç hafta" sonra yürürlüğe girebileceğini söyledi.
Bir Amerikan radyosuna konuşan Pompeo, henüz ellerinde yeterli delilin bulunmadığını ama Amerikan Başkanı Trump\'ın sorumluları cezalandırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.
Bakan, cinayete karıştığını tespit ettikleri şahıslar hakkında yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini ifade etti.
“CİNAYETLE İLİŞKİLİ KİŞİLER DE SORUMLU TUTULACAK”
Düzenlenen basın brifinginde de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı\'yı öldürenlerin değil, cinayetle ilişkili kişilerin de sorumlu tutulacağını kaydetmişti.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'dan, 2 Ekim\'de Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı\'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada ise, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu\'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
(EURONEWS/FG)
                 
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