Abd İranlı Sporculara Vize Yasağını Kaldırdı

ABD YÖNETİMİ, LAS VEGAS'TA DÜZENLENECEK OKÇULUK SALON DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK İRANLI SPORCULARA GETİRDİĞİ VİZE YASAĞINI MÜSABAKALARIN BAŞLAMASINA 3 GÜN KALA KALDIRDI

İstanbul, 8 Şubat 17 : ABD yönetiminin, Las Vegas kentinde düzenlenecek Okçuluk Salon Dünya Kupası'na katılacak İranlı sporculara getirdiği vize yasağını kaldırdığı bildirildi.

İran Okçuluk Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Şocai, federasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağının federal mahkeme tarafından askıya alınmasından sonra Las Vegas'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak İranlı sporculara getirilen vize yasağının da kaldırıldığını duyurdu.

Şocai, İranlı sporculara müsabakalara üç gün kala vize verildiğine dikkati çekerek, "Dünya Kupası'na katılacak İranlı okçuların vizesinin ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği tarafından geç verilmesi nedeniyle turnuvaya katılma imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı. Kararname nedeniyle, Las Vegas'ta düzenlenecek Okçuluk Salon Dünya Kupası'na katılacak İranlı sporculara vize verilmemişti. Kararname, daha sonra federal mahkeme tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle askıya alınmıştı.

İran yönetimi de Trump'ın vize yasağına tepki olarak, Kirmanşah kentinde düzenlenecek Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin vermeyeceğini açıklamış, ancak Trump yönetiminin vize yasağı mahkeme tarafından askıya alındıktan sonra ABD'li sporculara vize engelini kaldırmıştı.

Okçuluk Salon Dünya Kupası, 10-12 Şubat'ta ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenecek.

(AA/AK/GÜL)

