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Abd Hazine Bakanı Mnuchin :\'“ticaret Sorunlarını Anlıyoruz Ve Verimli Şekilde Çözmeye Çalışıyoruz"

Buenos Aires, 23 Temmuz 18 (.): ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 Toplantısı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD\'nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türünde yorumların doğru olmadığını belirterek,

Abd Hazine Bakanı Mnuchin :\'“ticaret Sorunlarını Anlıyoruz Ve Verimli Şekilde Çözmeye Çalışıyoruz"

Buenos Aires, 23 Temmuz 18 (.): ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 Toplantısı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD\'nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türünde yorumların doğru olmadığını belirterek,

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Abd Hazine Bakanı Mnuchin :\'“ticaret Sorunlarını Anlıyoruz Ve Verimli Şekilde Çözmeye Çalışıyoruz

Buenos Aires, 23 Temmuz 18 (.): ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 Toplantısı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD\'nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türünde yorumların doğru olmadığını belirterek, "Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz." dedi. 
Mnuchin, Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'te yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı\'nın ardından basın brifingi düzenledi.
Hafta sonunda katıldığı 14 ikili görüşme ve 8 oturumun çok verimli geçtiğini ifade eden Mnuchin, "Toplantılardan genel anlamda daha memnun kalamayacağımı belirtmek istiyorum." yorumunda bulundu. 
Mnuchin, görüşmelerde dengeli ticaret, terörizmin finansmanı, kripto varlıklar ve finans sektörüne yönelik siber saldırılar gibi birçok konunun gündeme geldiğini kaydederek, toplantı boyunca ticaret gerilimlerine odaklanıldığı ya da ABD’nin diğer ülkelerle karşı karşıya kaldığı türündeki yorumların doğru olmadığını vurguladı. 
"G20 Toplantısı süresince Çin\'le tıkanan müzakere sürecine yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediği" sorusunu yanıtsız bırakan Mnuchin, "Özel olarak yaptığımız ya da yapmadığımız görüşmeler hakkında yorum yapmayacağım." dedi. 
Bir başka soru üzerine, "Burada kendimi hiç izole edilmiş hissetmedim." açıklamasında bulunan Mnuchin, ayrıca G20 sonuç bildirisi açısından geçen yılın mart ayında ilk kez Hamburg\'da katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı\'nın aksine bu sefer hiçbir sorunun yaşanmadığını söyledi.
Mnuchin, G20 sonuç bildirisinde yer alan ya da almayan bir ibareye gereğinden fazla önem gösterilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Sonuç bildirilerinin vermek istediğimiz mesaj açısından önemli olduğunu düşünüyorum ancak bir cümleyi gereğinden fazla analiz etmeyin ve endişelenmeyin. Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi, uluslararası basında en fazla dikkati çeken noktalardan biri olmuştu. 
Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan "Korumacı politikalardan kaçınacağız" ibaresi, geçen yılın mart ayında Almanya\'da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin\'in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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