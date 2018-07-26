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Abd Havayolu Şirketleri Tayvan’ı “ülke” Listesinden Çıkardı

Pekin, 26 Temmuz 18 (.): ABD\'nin üç büyük havayolu şirketi, Çin\'den gelen talepler üzerine, Tayvan\'ı

Abd Havayolu Şirketleri Tayvan’ı “ülke” Listesinden Çıkardı

Pekin, 26 Temmuz 18 (.): ABD\'nin üç büyük havayolu şirketi, Çin\'den gelen talepler üzerine, Tayvan\'ı

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
Abd Havayolu Şirketleri Tayvan’ı “ülke” Listesinden Çıkardı
Pekin, 26 Temmuz 18 (.): ABD\'nin üç büyük havayolu şirketi, Çin\'den gelen talepler üzerine, Tayvan\'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanımlamaktan çıkardı.

American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines şirketleri internet sitelerindeki uçuş noktaları listesinde, ülkeler bölümünden Tayvan\'ı kaldırarak, varış noktasını Tayvan\'ın başkenti Taipei olarak göstermeye başladı. 

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD\'li havayolu şirketlerinin bu uygulaması, olumlu bir ilerleme olarak nitelendirildi.

Tayvan\'ın Çin\'den bağımsız bir ülke olarak tanımlanmasına karşı çıkan Pekin, uluslararası havayolu şirketlerine uyarı mektubu yollayarak \'tek Çin\' prensibine uymaları talebinde bulunmuştu. 

Tayvan\'ı kendi toprağı olarak gören Çin, uluslararası şirketlerden talebin 25 Temmuz\'a kadar yerine getirilmesini istemiş, aksi takdirde yaptırımlarda bulunacağını duyurmuştu.

Çin\'de 1949\'da Mao Zedong\'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan\'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan\'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin\'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan\'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

(AA/FG)

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