Abd Hava Saldırısında 22 Haşdi Şabi Militanı Öldürüldü





Bağdat, 18 Haziran 18 : Irak\'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi\'ye bağlı 22 militanın ABD hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.Haşdi Şabi\'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD savaş uçakları, milis gücünün Irak-Suriye sınırındaki mevzilerinden birini hedef aldı. Saldırıda 22 militan öldürüldü.Açıklamada, konunun araştırılması için komite kurulduğu da belirtilerek, ABD tarafından konuya açıklık getirilmesi istendi.(AA/AK/HÖ)