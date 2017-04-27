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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Abd Dışişleri Bakanlığından Sincar Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonları sonrasında Sincar'ı ziyaret eden Amerikalı üst düzey bir askerin terör örgütü PKK üyeleriyle görüşmediğini iddia etti.

Abd Dışişleri Bakanlığından Sincar Açıklaması
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BAKANLIK GEÇİCİ SÖZCÜSÜ TONER: "ÜST DÜZEY ASKERLERİN PKK LİDERLERİYLE EL SIKIŞTIĞI YA DA GÖRÜŞTÜĞÜ YÖNÜNDEKİ İFADEDEKİ SAYGININ CİDDİ ŞEKİLDE SORGULANMASINI İSTERİM"

"(TSK'NIN YAPTIĞI OPERASYONLAR) TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN PKK TERÖRİZMİNE KARŞI YAPTIĞI OPERASYONLARI DESTEKLİYORUZ. BU OPERASYONLAR, TÜRKİYE'NİN PKK'YA KARŞI SON BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE YAPTIĞI OPERASYONLARIN BİR PARÇASIDIR"

Washington, 27 Nisan 17 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonları sonrasında Sincar'ı ziyaret eden Amerikalı üst düzey bir askerin terör örgütü PKK üyeleriyle görüşmediğini iddia etti.

Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Amerikalı askerlerin helikopterle bölgeye giderek örgüt üyeleriyle görüşmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Toplantıda Toner'e, "PKK'yi terör örgütü olarak gördüğünüzü belirtiyorsunuz, fakat Türkiye'nin operasyonundan sonra ABD askerlerinin bölgeye gitmesini ve üst düzel bir askerin burada PKK liderleri tarafından karşılanmasını nasıl açıklıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Soruya tepki gösteren Toner, belirtilen fotoğrafları görmediğini, fakat bu soruda Amerikan üst düzey askere karşı saygısızlık olduğunu ileri sürdü.

Toner, "Bahsettiğiniz fotografları görmedim. Fakat üst düzey askerlerin PKK lideleriyle el sıkıştığı ya da görüştüğü yönündeki ifadedeki saygının ciddi şekilde sorgulanmasını isterim." dedi. Toner ayrıca, PKK'yı terör örgütü olarak tanımladıklarını belirtti.

Öte yandan Toner, TSK'nın terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun bir önceki günden farklı yere yapıldığını kaydeden Toner, "Türkiye'nin sınırlarını korumak için PKK terörizmine karşı yaptığı operasyonları destekliyoruz. Bu operasyonlar Türkiye'nin PKK'ya karşı son birkaç yıl içerisinde yaptığı operasyonların bir parçasıdır.'' diye konuştu.

Toner, "Türkiye'nin iki gün önce yaptığı operasyonlarla dün gece yaptığı operasyonların coğrafi olarak bir bağlantısı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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